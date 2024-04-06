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Страховщики "Сбера" произведут выплаты пострадавшим в Орске

Страховщики "Сбера" произведут выплаты пострадавшим в Орске - 06.04.2024, ПРАЙМ

Страховщики "Сбера" произведут выплаты пострадавшим в Орске

Страховые компании Сбербанка произведут выплаты пострадавшим в Орске в приоритетном порядке, сообщила пресс-служба банка. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T22:20+0300

2024-04-06T22:20+0300

2024-04-06T22:21+0300

происшествия

россия

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оренбург

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Страховые компании Сбербанка произведут выплаты пострадавшим в Орске в приоритетном порядке, сообщила пресс-служба банка. "Страховые компании "Сбера" — "СберСтрахование" и "СберСтрахование жизни" — произведут выплаты пострадавшим из-за прорыва дамб в Орске в приоритетном порядке. Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900 (звонки по России бесплатны)", — говорится в сообщении. Выплаты клиентам будут производиться на основании минимального количества документов, добавили там. Отмечается, что заявить о страховом случае можно в "Сбербанк Онлайн" в разделе "Страхование" или в мобильном приложении "СберСтрахование". Также можно оставить заявку и на сайте компании, онлайн-ассистент поможет подать заявление. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

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россия, сберстрахование жизни, страховые выплаты, оренбург, подтопление