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Страховщики "Сбера" произведут выплаты пострадавшим в Орске - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Страховщики "Сбера" произведут выплаты пострадавшим в Орске
Страховщики "Сбера" произведут выплаты пострадавшим в Орске - 06.04.2024, ПРАЙМ
Страховщики "Сбера" произведут выплаты пострадавшим в Орске
Страховые компании Сбербанка произведут выплаты пострадавшим в Орске в приоритетном порядке, сообщила пресс-служба банка. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T22:20+0300
2024-04-06T22:21+0300
происшествия
россия
сберстрахование жизни
страховые выплаты
оренбург
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Страховые компании Сбербанка произведут выплаты пострадавшим в Орске в приоритетном порядке, сообщила пресс-служба банка. "Страховые компании "Сбера" — "СберСтрахование" и "СберСтрахование жизни" — произведут выплаты пострадавшим из-за прорыва дамб в Орске в приоритетном порядке. Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900 (звонки по России бесплатны)", — говорится в сообщении. Выплаты клиентам будут производиться на основании минимального количества документов, добавили там. Отмечается, что заявить о страховом случае можно в "Сбербанк Онлайн" в разделе "Страхование" или в мобильном приложении "СберСтрахование". Также можно оставить заявку и на сайте компании, онлайн-ассистент поможет подать заявление. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
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россия, сберстрахование жизни, страховые выплаты, оренбург, подтопление
Происшествия, РОССИЯ, СберСтрахование жизни, страховые выплаты, Оренбург, подтопление
22:20 06.04.2024 (обновлено: 22:21 06.04.2024)
 
Страховщики "Сбера" произведут выплаты пострадавшим в Орске

Страховщики "Сбера" произведут выплаты пострадавшим в Орске в приоритетном порядке

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Страховые компании Сбербанка произведут выплаты пострадавшим в Орске в приоритетном порядке, сообщила пресс-служба банка.
"Страховые компании "Сбера" — "СберСтрахование" и "СберСтрахование жизни" — произведут выплаты пострадавшим из-за прорыва дамб в Орске в приоритетном порядке. Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900 (звонки по России бесплатны)", — говорится в сообщении.
Выплаты клиентам будут производиться на основании минимального количества документов, добавили там.
Отмечается, что заявить о страховом случае можно в "Сбербанк Онлайн" в разделе "Страхование" или в мобильном приложении "СберСтрахование". Также можно оставить заявку и на сайте компании, онлайн-ассистент поможет подать заявление.
Прорыв дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
СОГАЗ подтвердил готовность провести выплаты пострадавшим в Орске
19:22
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
 
ПроисшествияРОССИЯСберСтрахование жизнистраховые выплатыОренбургподтопление
 
 
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