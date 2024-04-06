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Пакистан доставил первую партию фруктов в Россию по суше

Пакистан доставил первую партию фруктов в Россию по суше - 06.04.2024, ПРАЙМ

Пакистан доставил первую партию фруктов в Россию по суше

Пакистан впервые доставил партию цитрусовых в Россию по суше через Иран и Азербайджан, заявил посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T18:05+0300

2024-04-06T18:05+0300

2024-04-06T18:05+0300

экономика

пакистан

россия

импорт

цитрусовые

фрукты

"шелковый путь"

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Пакистан впервые доставил партию цитрусовых в Россию по суше через Иран и Азербайджан, заявил посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали. "Я рад сообщить, что впервые в нашей истории в Россию прибыл первый грузовик с цитрусовыми из Пакистана. Маршрут пролегал через Иран и Азербайджан. Этот маршрут повторяет Великий шелковый путь. Его запуск принесет огромную пользу всему региону", — заявил посол во время посещения Дербента. Его слова приводит пресс-служба посольства. Посол подчеркнул, что основа современного мира — контакты между людьми. По мнению посла, только благодаря взаимодействию возможно принести мир в регион.Ранее сообщалось, что Россия стала лидером по поставкам зерна в Пакистан, в марте российские компании доставили рекордный объем пшеницы в страну — до полумиллиона тонн зерна. Доля российского экспорта составляет 70% всего зернового рынка Пакистана.

https://1prime.ru/20240405/zerno-847093830.html

пакистан

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пакистан, россия, импорт, цитрусовые, фрукты, "шелковый путь"