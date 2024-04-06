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Произошедшие в Орске паводки бывают раз в 100 лет, отметили власти - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Произошедшие в Орске паводки бывают раз в 100 лет, отметили власти
Произошедшие в Орске паводки бывают раз в 100 лет, отметили власти - 06.04.2024, ПРАЙМ
Произошедшие в Орске паводки бывают раз в 100 лет, отметили власти
Паводки, с которыми столкнулся оренбургский Орск, бывают, по словам специалистов, раз в 100 лет, сообщили в правительстве Оренбургской области. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T12:51+0300
2024-04-06T13:00+0300
происшествия
россия
оренбургская область
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Паводки, с которыми столкнулся оренбургский Орск, бывают, по словам специалистов, раз в 100 лет, сообщили в правительстве Оренбургской области."Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчёркивают специалисты", - говорится в сообщении Telegram-канала правительства региона.Кроме того, отмечается, что частично прорвавшаяся дамба была рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 метра, однако на данный момент его уровень составляет 9,6 метра.На данный момент в Оренбургской области, по данным администрации, оказались подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков. Всего эвакуированы 4208 человек. В пунктах временного размещения находятся 427 жителей.В мэрии города заверили, что в Орске нет перебоев с продуктами питания и питьевой водой. Тем не менее жительница Орска Марина рассказала РИА Новости, что в магазинах исчезает бутилированная вода.
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оренбургская область
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россия, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область
12:51 06.04.2024 (обновлено: 13:00 06.04.2024)
 
Произошедшие в Орске паводки бывают раз в 100 лет, отметили власти

Власти Орска: паводковая ситуация в Орске, которая сложилась сегодня, бывает раз в 100 лет

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк#Последствия циклона в Приморском крае
#Последствия циклона в Приморском крае - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Паводки, с которыми столкнулся оренбургский Орск, бывают, по словам специалистов, раз в 100 лет, сообщили в правительстве Оренбургской области.
"Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчёркивают специалисты", - говорится в сообщении Telegram-канала правительства региона.
Кроме того, отмечается, что частично прорвавшаяся дамба была рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 метра, однако на данный момент его уровень составляет 9,6 метра.
%Последствия паводка в Иркутской области - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к опасной отметке
11:54
На данный момент в Оренбургской области, по данным администрации, оказались подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков. Всего эвакуированы 4208 человек. В пунктах временного размещения находятся 427 жителей.
В мэрии города заверили, что в Орске нет перебоев с продуктами питания и питьевой водой. Тем не менее жительница Орска Марина рассказала РИА Новости, что в магазинах исчезает бутилированная вода.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургская область
 
 
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