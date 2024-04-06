https://1prime.ru/20240406/pavodki-847136083.html
Произошедшие в Орске паводки бывают раз в 100 лет, отметили власти
Произошедшие в Орске паводки бывают раз в 100 лет, отметили власти - 06.04.2024, ПРАЙМ
Произошедшие в Орске паводки бывают раз в 100 лет, отметили власти
Паводки, с которыми столкнулся оренбургский Орск, бывают, по словам специалистов, раз в 100 лет, сообщили в правительстве Оренбургской области. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T12:51+0300
2024-04-06T12:51+0300
2024-04-06T13:00+0300
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Паводки, с которыми столкнулся оренбургский Орск, бывают, по словам специалистов, раз в 100 лет, сообщили в правительстве Оренбургской области."Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчёркивают специалисты", - говорится в сообщении Telegram-канала правительства региона.Кроме того, отмечается, что частично прорвавшаяся дамба была рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 метра, однако на данный момент его уровень составляет 9,6 метра.На данный момент в Оренбургской области, по данным администрации, оказались подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков. Всего эвакуированы 4208 человек. В пунктах временного размещения находятся 427 жителей.В мэрии города заверили, что в Орске нет перебоев с продуктами питания и питьевой водой. Тем не менее жительница Орска Марина рассказала РИА Новости, что в магазинах исчезает бутилированная вода.
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Произошедшие в Орске паводки бывают раз в 100 лет, отметили власти
Власти Орска: паводковая ситуация в Орске, которая сложилась сегодня, бывает раз в 100 лет
УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Паводки, с которыми столкнулся оренбургский Орск, бывают, по словам специалистов, раз в 100 лет, сообщили в правительстве Оренбургской области.
"Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчёркивают специалисты", - говорится в сообщении Telegram-канала правительства региона.
Кроме того, отмечается, что частично прорвавшаяся дамба была рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 метра, однако на данный момент его уровень составляет 9,6 метра.
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к опасной отметке
На данный момент в Оренбургской области, по данным администрации, оказались подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков. Всего эвакуированы 4208 человек. В пунктах временного размещения находятся 427 жителей.
В мэрии города заверили, что в Орске нет перебоев с продуктами питания и питьевой водой. Тем не менее жительница Орска Марина рассказала РИА Новости, что в магазинах исчезает бутилированная вода.