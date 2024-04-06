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Еще три поселка в Орске могут быть подтоплены, заявили в мэрии
Еще три поселка в Орске могут быть подтоплены, заявили в мэрии - 06.04.2024, ПРАЙМ
Еще три поселка в Орске могут быть подтоплены, заявили в мэрии
Еще три поселка в Орске могут быть подтоплены из-за прорыва дамбы, рассказали в мэрии города. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T16:42+0300
2024-04-06T16:42+0300
2024-04-06T16:48+0300
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УФА, 6 апр — ПРАЙМ. Еще три поселка в Орске могут быть подтоплены из-за прорыва дамбы, рассказали в мэрии города."Существует угроза подтопления в городских поселках Строитель, Рабочий, улиц Борисоглебского и Докучаева в поселке Никель. Жителей активно призывают к эвакуации. Продолжается эвакуация жителей Старого города", — сообщили РИА Новости в ведомстве.В свою очередь в Ростехнадзоре заявили, что ведомство проводило проверку дамбы еще в 2020 году, после чего выдало предписание с 38 замечаниями для устранения с 2020 по 2022 годы. Более того, по результатам проверки было вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении юридического лица по статье 9.2 КоАП в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.Позднее, в конце января текущего года Ростехнадзор потребовал информацию о подготовке гидротехнических сооружений к пропуску половодья, на что получил ответ, что "в паводковый период проводятся визуальные наблюдения ГТС, контролируется состояние водопропускных сооружений и их работоспособность, наличие подтоплений и затоплений, наличие размывов и русла, состояние откосов, гребня".Утром 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Власти города еще утром начали массовую эвакуацию людей, которая продолжается до сих пор. На всей территории области введен ежим ЧС.
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Еще три поселка в Орске могут быть подтоплены, заявили в мэрии
Мэрия: подтопление грозит еще трем поселкам в Орске
УФА, 6 апр — ПРАЙМ. Еще три поселка в Орске могут быть подтоплены из-за прорыва дамбы, рассказали в мэрии города.
"Существует угроза подтопления в городских поселках Строитель, Рабочий, улиц Борисоглебского и Докучаева в поселке Никель. Жителей активно призывают к эвакуации. Продолжается эвакуация жителей Старого города", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Орске получат компенсации
В свою очередь в Ростехнадзоре заявили, что ведомство проводило проверку дамбы еще в 2020 году, после чего выдало предписание с 38 замечаниями для устранения с 2020 по 2022 годы. Более того, по результатам проверки было вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении юридического лица по статье 9.2 КоАП в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Позднее, в конце января текущего года Ростехнадзор потребовал информацию о подготовке гидротехнических сооружений к пропуску половодья, на что получил ответ, что "в паводковый период проводятся визуальные наблюдения ГТС, контролируется состояние водопропускных сооружений и их работоспособность, наличие подтоплений и затоплений, наличие размывов и русла, состояние откосов, гребня".
Утром 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Власти города еще утром начали массовую эвакуацию людей, которая продолжается до сих пор. На всей территории области введен ежим ЧС.