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Депутат рассказал, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки

Депутат рассказал, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки - 06.04.2024, ПРАЙМ

Депутат рассказал, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки

В нынешний весенний призыв на срочную военную службу гражданин может получить сразу две повестки: бумажную и электронную, сообщил РИА Новости председатель... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T05:30+0300

2024-04-06T05:30+0300

2024-04-06T05:30+0300

военная служба

госдума

электронные повестки

повестки

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В нынешний весенний призыв на срочную военную службу гражданин может получить сразу две повестки: бумажную и электронную, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, ничего страшного в этом нет.Как рассказывал ранее Картаполов, рассылка повесток в электронном формате в период весеннего призыва 2024 года будет осуществляться в тестовом режиме. Депутат уточнил, что пока не заработает реестр военнообязанных лиц, основной формой по-прежнему остается бумажная повестка. "Может прийти (электронная и бумажная повестка - ред.), ничего страшного в этом нет", - рассказал депутат. Парламентарий добавил, что в военкомат в этом случае следует явиться по бумажной повестке. Как отметил Картаполов, оба вида получаемой повестки полностью по своему содержанию одинаковые. "Что написано в электронной, то написано и в бумажной", - пояснил он.

https://1prime.ru/20230412/840347665.html

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военная служба, госдума, электронные повестки, повестки