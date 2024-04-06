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Депутат рассказал, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки
Депутат рассказал, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки - 06.04.2024, ПРАЙМ
Депутат рассказал, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки
В нынешний весенний призыв на срочную военную службу гражданин может получить сразу две повестки: бумажную и электронную, сообщил РИА Новости председатель... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T05:30+0300
2024-04-06T05:30+0300
2024-04-06T05:30+0300
военная служба
госдума
электронные повестки
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В нынешний весенний призыв на срочную военную службу гражданин может получить сразу две повестки: бумажную и электронную, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, ничего страшного в этом нет.Как рассказывал ранее Картаполов, рассылка повесток в электронном формате в период весеннего призыва 2024 года будет осуществляться в тестовом режиме. Депутат уточнил, что пока не заработает реестр военнообязанных лиц, основной формой по-прежнему остается бумажная повестка. "Может прийти (электронная и бумажная повестка - ред.), ничего страшного в этом нет", - рассказал депутат. Парламентарий добавил, что в военкомат в этом случае следует явиться по бумажной повестке. Как отметил Картаполов, оба вида получаемой повестки полностью по своему содержанию одинаковые. "Что написано в электронной, то написано и в бумажной", - пояснил он.
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военная служба, госдума, электронные повестки, повестки
военная служба, Госдума, электронные повестки, повестки
Депутат рассказал, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки
Депутат Картаполов предупредил, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В нынешний весенний призыв на срочную военную службу гражданин может получить сразу две повестки: бумажную и электронную, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, ничего страшного в этом нет.
Как рассказывал ранее Картаполов, рассылка повесток в электронном формате в период весеннего призыва 2024 года будет осуществляться в тестовом режиме. Депутат уточнил, что пока не заработает реестр военнообязанных лиц, основной формой по-прежнему остается бумажная повестка.
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"Может прийти (электронная и бумажная повестка - ред.), ничего страшного в этом нет", - рассказал депутат.
Парламентарий добавил, что в военкомат в этом случае следует явиться по бумажной повестке.
Как отметил Картаполов, оба вида получаемой повестки полностью по своему содержанию одинаковые. "Что написано в электронной, то написано и в бумажной", - пояснил он.