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Вован и Лексус рассказали о последствиях пранков с российскими политиками
Вован и Лексус рассказали о последствиях пранков с российскими политиками - 06.04.2024, ПРАЙМ
Вован и Лексус рассказали о последствиях пранков с российскими политиками
Пранки российских политиков могут спровоцировать внутренние конфликты в стране, заявили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в ходе... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T18:40+0300
2024-04-06T18:40+0300
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политика
россия
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политики
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Пранки российских политиков могут спровоцировать внутренние конфликты в стране, заявили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в ходе лекции на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Столяров заявил, что подобные записи с российскими политиками будут выставляться в негативном ключе, что может быть неверно истрактовано. Он также отметил, что нельзя делать какие-либо "истеричные заявления" о том, что "все пропало". "Сейчас никакие конфликты внутренние нашей стране не нужны. Это вредит нашему обществу", — заключил он.Ранее пранкеры сообщили, что готовы подготовить инструкции зарубежным политикам, как не попасться к ним на удочку.
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россия, вован и лексус, политики
Политика, РОССИЯ, Вован и Лексус, Политики
Вован и Лексус рассказали о последствиях пранков с российскими политиками
Вован и Лексус: пранки российских политиков могут привести к конфликтам в стране
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Пранки российских политиков могут спровоцировать внутренние конфликты в стране, заявили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в ходе лекции на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Столяров заявил, что подобные записи с российскими политиками будут выставляться в негативном ключе, что может быть неверно истрактовано.
Он также отметил, что нельзя делать какие-либо "истеричные заявления" о том, что "все пропало".
"Сейчас никакие конфликты внутренние нашей стране не нужны. Это вредит нашему обществу", — заключил он.
Ранее пранкеры сообщили, что готовы подготовить инструкции зарубежным политикам, как не попасться к ним на удочку.
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