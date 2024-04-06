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Вован и Лексус рассказали о последствиях пранков с российскими политиками - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Вован и Лексус рассказали о последствиях пранков с российскими политиками
Вован и Лексус рассказали о последствиях пранков с российскими политиками - 06.04.2024, ПРАЙМ
Вован и Лексус рассказали о последствиях пранков с российскими политиками
Пранки российских политиков могут спровоцировать внутренние конфликты в стране, заявили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в ходе... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T18:40+0300
2024-04-06T18:40+0300
политика
россия
вован и лексус
политики
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Пранки российских политиков могут спровоцировать внутренние конфликты в стране, заявили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в ходе лекции на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Столяров заявил, что подобные записи с российскими политиками будут выставляться в негативном ключе, что может быть неверно истрактовано. Он также отметил, что нельзя делать какие-либо "истеричные заявления" о том, что "все пропало". "Сейчас никакие конфликты внутренние нашей стране не нужны. Это вредит нашему обществу", — заключил он.Ранее пранкеры сообщили, что готовы подготовить инструкции зарубежным политикам, как не попасться к ним на удочку.
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россия, вован и лексус, политики
Политика, РОССИЯ, Вован и Лексус, Политики
18:40 06.04.2024
 
Вован и Лексус рассказали о последствиях пранков с российскими политиками

Вован и Лексус: пранки российских политиков могут привести к конфликтам в стране

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Лекция от пранкеров Вована и Лексуса "Пранк-журналистика: когда шутка становится инструментом правды"
Выставка Россия. Лекция от пранкеров Вована и Лексуса Пранк-журналистика: когда шутка становится инструментом правды
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Пранки российских политиков могут спровоцировать внутренние конфликты в стране, заявили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в ходе лекции на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Столяров заявил, что подобные записи с российскими политиками будут выставляться в негативном ключе, что может быть неверно истрактовано.
Он также отметил, что нельзя делать какие-либо "истеричные заявления" о том, что "все пропало".
"Сейчас никакие конфликты внутренние нашей стране не нужны. Это вредит нашему обществу", — заключил он.
Ранее пранкеры сообщили, что готовы подготовить инструкции зарубежным политикам, как не попасться к ним на удочку.
Пранкеры Лексус (Алексей Столяров), Вован (Владимир Кузнецов) - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
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