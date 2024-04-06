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Вован и Лексус рассказали о последствиях пранков с российскими политиками

Вован и Лексус рассказали о последствиях пранков с российскими политиками - 06.04.2024, ПРАЙМ

Вован и Лексус рассказали о последствиях пранков с российскими политиками

Пранки российских политиков могут спровоцировать внутренние конфликты в стране, заявили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в ходе... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T18:40+0300

2024-04-06T18:40+0300

2024-04-06T18:40+0300

политика

россия

вован и лексус

политики

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Пранки российских политиков могут спровоцировать внутренние конфликты в стране, заявили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в ходе лекции на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Столяров заявил, что подобные записи с российскими политиками будут выставляться в негативном ключе, что может быть неверно истрактовано. Он также отметил, что нельзя делать какие-либо "истеричные заявления" о том, что "все пропало". "Сейчас никакие конфликты внутренние нашей стране не нужны. Это вредит нашему обществу", — заключил он.Ранее пранкеры сообщили, что готовы подготовить инструкции зарубежным политикам, как не попасться к ним на удочку.

https://1prime.ru/20240313/prankery-846248161.html

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россия, вован и лексус, политики