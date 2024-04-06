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В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек - 06.04.2024, ПРАЙМ
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В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек
В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек - 06.04.2024, ПРАЙМ
В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек
Из подтопленного района Орска в Оренбургской области эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей, рассказали власти области в своем Telegram-канале. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T09:26+0300
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россия
оренбургская область
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Из подтопленного района Орска в Оренбургской области эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей, рассказали власти области в своем Telegram-канале.Сообщается, что на текущий момент в городе продолжается массовая эвакуация граждан. Уровень воды значительно повысился, и сейчас нет возможности самостоятельно передвигаться в зоне подтопления. По словам экспертов, пик паводка еще не пройден.Так, по подсчетам, в Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей. Власти Орска призвали срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.В пресс-службе города заявляли, что спасатели эвакуировали 144 жителя пригородных посёлков и СНТ. Так, по состоянию на 8.00 (6.00 мск) 6 апреля вода зашла на территорию 818 приусадебных участков, подтоплены 352 домовладения.Ранее сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
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оренбургская область
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Эвакуация жителей Орска
Эвакуация жителей Орска после прорыва дамбы
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россия, оренбургская область
РОССИЯ, Оренбургская область
09:26 06.04.2024 (обновлено: 09:46 06.04.2024)
 
В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек

Власти заявили об эвакуации из подтопленного Орска 711 человек, из них 210 детей

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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Из подтопленного района Орска в Оренбургской области эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей, рассказали власти области в своем Telegram-канале.
Сообщается, что на текущий момент в городе продолжается массовая эвакуация граждан. Уровень воды значительно повысился, и сейчас нет возможности самостоятельно передвигаться в зоне подтопления. По словам экспертов, пик паводка еще не пройден.
Прорыв дамбы в Орске
Мэр Орска рассказал подробности прорыва дамбы
Вчера, 23:37
Так, по подсчетам, в Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей. Власти Орска призвали срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.
В пресс-службе города заявляли, что спасатели эвакуировали 144 жителя пригородных посёлков и СНТ. Так, по состоянию на 8.00 (6.00 мск) 6 апреля вода зашла на территорию 818 приусадебных участков, подтоплены 352 домовладения.
Ранее сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
 
РОССИЯОренбургская область
 
 
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