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В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек

В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек - 06.04.2024, ПРАЙМ

В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек

Из подтопленного района Орска в Оренбургской области эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей, рассказали власти области в своем Telegram-канале. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T09:26+0300

2024-04-06T09:26+0300

2024-04-06T09:46+0300

россия

оренбургская область

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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Из подтопленного района Орска в Оренбургской области эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей, рассказали власти области в своем Telegram-канале.Сообщается, что на текущий момент в городе продолжается массовая эвакуация граждан. Уровень воды значительно повысился, и сейчас нет возможности самостоятельно передвигаться в зоне подтопления. По словам экспертов, пик паводка еще не пройден.Так, по подсчетам, в Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей. Власти Орска призвали срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.В пресс-службе города заявляли, что спасатели эвакуировали 144 жителя пригородных посёлков и СНТ. Так, по состоянию на 8.00 (6.00 мск) 6 апреля вода зашла на территорию 818 приусадебных участков, подтоплены 352 домовладения.Ранее сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

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оренбургская область

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Эвакуация жителей Орска Эвакуация жителей Орска после прорыва дамбы 2024-04-06T09:26+0300 true PT0M26S

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россия, оренбургская область