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Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной
Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной - 06.04.2024, ПРАЙМ
Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной
Протестующие против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции польские фермеры продолжают блокаду погранпереходов с этой страной, сообщает в соцсети Х... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T16:32+0300
2024-04-06T16:33+0300
польша
украина
протесты фермеров
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ВАРШАВА, 6 апр – ПРАЙМ. Протестующие против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции польские фермеры продолжают блокаду погранпереходов с этой страной, сообщает в соцсети Х польское радио Zet. "Фермеры постоянно перекрывают движение на границе с Украиной. В настоящее время в Дорохуске водители-дальнобойщики ждут выезда из Польши более 3 дней, в Хребенне - 35 часов, а в Долгобычуве - целых 120 часов, то есть 5 дней", - сказано в сообщении. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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польша, украина, протесты фермеров
ПОЛЬША, УКРАИНА, протесты фермеров
16:32 06.04.2024 (обновлено: 16:33 06.04.2024)
 
Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной

Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной, время ожидания достигает 5 дней

© РИА Новости . Филип Климашевский | Перейти в медиабанк*Акция протеста фермеров и садоводов Польши прошла в Варшаве
*Акция протеста фермеров и садоводов Польши прошла в Варшаве - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Филип Климашевский
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ВАРШАВА, 6 апр – ПРАЙМ. Протестующие против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции польские фермеры продолжают блокаду погранпереходов с этой страной, сообщает в соцсети Х польское радио Zet.
"Фермеры постоянно перекрывают движение на границе с Украиной. В настоящее время в Дорохуске водители-дальнобойщики ждут выезда из Польши более 3 дней, в Хребенне - 35 часов, а в Долгобычуве - целых 120 часов, то есть 5 дней", - сказано в сообщении.
Протесты фермеров в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Польские фермеры снова заблокировали один из КПП на границе с Украиной
2 апреля, 11:26
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
 
ПОЛЬШАУКРАИНАпротесты фермеров
 
 
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