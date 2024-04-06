https://1prime.ru/20240406/protesty-fermerov-847141369.html

Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной

Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной - 06.04.2024, ПРАЙМ

Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной

Протестующие против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции польские фермеры продолжают блокаду погранпереходов с этой страной, сообщает в соцсети Х... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T16:32+0300

2024-04-06T16:32+0300

2024-04-06T16:33+0300

польша

украина

протесты фермеров

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ВАРШАВА, 6 апр – ПРАЙМ. Протестующие против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции польские фермеры продолжают блокаду погранпереходов с этой страной, сообщает в соцсети Х польское радио Zet. "Фермеры постоянно перекрывают движение на границе с Украиной. В настоящее время в Дорохуске водители-дальнобойщики ждут выезда из Польши более 3 дней, в Хребенне - 35 часов, а в Долгобычуве - целых 120 часов, то есть 5 дней", - сказано в сообщении. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://1prime.ru/20240402/farmers-846991119.html

польша

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польша, украина, протесты фермеров