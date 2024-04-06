https://1prime.ru/20240406/shtraf-847140851.html
Путин подписал закон, увеличивающий штрафы по ряду экономических статей
Путин подписал закон, увеличивающий штрафы по ряду экономических статей - 06.04.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон, увеличивающий штрафы по ряду экономических статей
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размеры крупного и особо крупного ущерба, в соответствии с которыми ответственность по... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T16:18+0300
2024-04-06T16:18+0300
2024-04-06T16:18+0300
экономика
россия
владимир путин
штраф
закон
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размеры крупного и особо крупного ущерба, в соответствии с которыми ответственность по экономическим составам преступлений переходит из административной в уголовную плоскость. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается увеличение порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба. В частности, вносятся изменения в ряд статей Уголовного кодекса РФ. Так, например, по статье о внесении заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования" (170.2) – крупный размер ущерба увеличивается с 2,25 миллиона до 3,5 миллиона рублей, а особо крупный – с 9 до 13,5 миллиона рублей. По статье "Мошенничество" (159) размер суммы значительного ущерба увеличивается с 10 тысяч до 250 тысяч рублей, крупного – с 3 миллионов до 4,5 миллиона рублей, особо крупного – с 12 миллионов до 18 миллионов рублей. При нарушениях по статье "Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов" (171.5) крупным размером ущерба признается сумма сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая за период в пределах одного финансового года более 4,5 миллиона рублей. По статье "Ограничение конкуренции" (178) сумма крупного дохода увеличивается с 50 миллионов до 80 миллионов рублей, а особо крупного — с 250 миллионов до 390 миллионов рублей. Сумма крупного ущерба увеличивается с 10 до 16 миллионов рублей, а особо крупного – с 30 миллионов до 47 миллионов рублей.
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россия, владимир путин, штраф, закон
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, штраф, закон
Путин подписал закон, увеличивающий штрафы по ряду экономических статей
Путин подписал закон, увеличивающий штрафы по ряду экономических статей
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размеры крупного и особо крупного ущерба, в соответствии с которыми ответственность по экономическим составам преступлений переходит из административной в уголовную плоскость.
Соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предусматривается увеличение порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба. В частности, вносятся изменения в ряд статей Уголовного кодекса РФ. Так, например, по статье о внесении заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования" (170.2) – крупный размер ущерба увеличивается с 2,25 миллиона до 3,5 миллиона рублей, а особо крупный – с 9 до 13,5 миллиона рублей.
По статье "Мошенничество" (159) размер суммы значительного ущерба увеличивается с 10 тысяч до 250 тысяч рублей, крупного – с 3 миллионов до 4,5 миллиона рублей, особо крупного – с 12 миллионов до 18 миллионов рублей.
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При нарушениях по статье "Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов" (171.5) крупным размером ущерба признается сумма сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая за период в пределах одного финансового года более 4,5 миллиона рублей.
По статье "Ограничение конкуренции" (178) сумма крупного дохода увеличивается с 50 миллионов до 80 миллионов рублей, а особо крупного — с 250 миллионов до 390 миллионов рублей. Сумма крупного ущерба увеличивается с 10 до 16 миллионов рублей, а особо крупного – с 30 миллионов до 47 миллионов рублей.