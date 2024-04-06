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Путин ужесточил штрафы за спам-звонки и нарушения в рекламе займов - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Путин ужесточил штрафы за спам-звонки и нарушения в рекламе займов
Путин ужесточил штрафы за спам-звонки и нарушения в рекламе займов - 06.04.2024, ПРАЙМ
Путин ужесточил штрафы за спам-звонки и нарушения в рекламе займов
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T16:09+0300
2024-04-06T16:09+0300
экономика
россия
спам-звонки
реклама
мфо
владимир путин
закон
наказание
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон повышает штрафы за несоблюдение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Для граждан штрафы составят от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, вводится ответственность микрофинансовых организаций (МФО) за рекламу займов с нарушением требований части 3 статьи 28 закона "О рекламе". Теперь реклама услуг, связанных кредитами или займами, содержащая информацию о процентных ставках, должна содержать и диапазоны значений полной стоимости кредита или займа. Причем информация о полной стоимости должна указываться шрифтом не меньше того, которым указаны процентные ставки. Штраф за нарушение этих требований для МФО составит от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей, а для их должностных лиц — от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Аналогичная ответственность вводится и для кредитных организаций за неправомерную рекламу кредитов и займов вместо действующей на данный момент. Сейчас за рекламу услуг по предоставлению кредита или займа, содержащую хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее, штраф для кредитных организаций установлен от 300 тысяч до 800 тысяч рублей, а для их должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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россия, спам-звонки, реклама, мфо, владимир путин, закон, наказание
Экономика, РОССИЯ, спам-звонки, реклама, МФО, Владимир Путин, закон, наказание
16:09 06.04.2024
 
Путин ужесточил штрафы за спам-звонки и нарушения в рекламе займов

Путин подписал закон об ужесточении штрафов за спам-звонки и нарушения в рекламе

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗвонки по телефону
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон повышает штрафы за несоблюдение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Для граждан штрафы составят от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Кроме того, вводится ответственность микрофинансовых организаций (МФО) за рекламу займов с нарушением требований части 3 статьи 28 закона "О рекламе".
Теперь реклама услуг, связанных кредитами или займами, содержащая информацию о процентных ставках, должна содержать и диапазоны значений полной стоимости кредита или займа. Причем информация о полной стоимости должна указываться шрифтом не меньше того, которым указаны процентные ставки.
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Штраф за нарушение этих требований для МФО составит от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей, а для их должностных лиц — от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Аналогичная ответственность вводится и для кредитных организаций за неправомерную рекламу кредитов и займов вместо действующей на данный момент.
Сейчас за рекламу услуг по предоставлению кредита или займа, содержащую хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее, штраф для кредитных организаций установлен от 300 тысяч до 800 тысяч рублей, а для их должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
 
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