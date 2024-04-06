Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никаких компромиссов". В Киеве взбесились из-за идеи соглашения с Россией - 06.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240406/spetsoperatsiya-na-ukraine-847136515.html
"Никаких компромиссов". В Киеве взбесились из-за идеи соглашения с Россией
"Никаких компромиссов". В Киеве взбесились из-за идеи соглашения с Россией - 06.04.2024, ПРАЙМ
"Никаких компромиссов". В Киеве взбесились из-за идеи соглашения с Россией
Заключение соглашения между Украиной с Россией сейчас не представляет возможности, пишет европейское издание газеты Politico, приводя слова главы офиса... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T13:14+0300
2024-04-06T13:14+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Заключение соглашения между Украиной с Россией сейчас не представляет возможности, пишет европейское издание газеты Politico, приводя слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака."Ермак, который возглавлял переговорную группу Украины с Россией в начале войны, заявил, что соглашение с Москвой сейчас совершенно невозможно", - сообщают авторы статьи.В свою очередь Ермак в ходе своего интервью изданию заявил, что россияне якобы не заинтересованы ни в каких переговорах. По его словам, они ждут капитуляции Украины, чего "никогда не произойдет", ведь никто на Украине не примет никаких компромиссов в отношении нашей независимости".В Москве никогда не отрицали готовность России к переговорам. Однако Киев запретил мирные переговоры с российской стороной на законодательном уровне.
https://1prime.ru/20240406/nato-847132306.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
13:14 06.04.2024
 
"Никаких компромиссов". В Киеве взбесились из-за идеи соглашения с Россией

Ермак: соглашение с Россией сейчас совершенно невозможно, Украина не примет компромиссов

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Заключение соглашения между Украиной с Россией сейчас не представляет возможности, пишет европейское издание газеты Politico, приводя слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
"Ермак, который возглавлял переговорную группу Украины с Россией в начале войны, заявил, что соглашение с Москвой сейчас совершенно невозможно", - сообщают авторы статьи.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
"Мы так не договаривались". В Киеве возмутились коварным планом НАТО
09:19
В свою очередь Ермак в ходе своего интервью изданию заявил, что россияне якобы не заинтересованы ни в каких переговорах. По его словам, они ждут капитуляции Украины, чего "никогда не произойдет", ведь никто на Украине не примет никаких компромиссов в отношении нашей независимости".
В Москве никогда не отрицали готовность России к переговорам. Однако Киев запретил мирные переговоры с российской стороной на законодательном уровне.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала