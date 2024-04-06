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"Никаких компромиссов". В Киеве взбесились из-за идеи соглашения с Россией
"Никаких компромиссов". В Киеве взбесились из-за идеи соглашения с Россией - 06.04.2024, ПРАЙМ
"Никаких компромиссов". В Киеве взбесились из-за идеи соглашения с Россией
Заключение соглашения между Украиной с Россией сейчас не представляет возможности, пишет европейское издание газеты Politico, приводя слова главы офиса... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T13:14+0300
2024-04-06T13:14+0300
2024-04-06T13:14+0300
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Заключение соглашения между Украиной с Россией сейчас не представляет возможности, пишет европейское издание газеты Politico, приводя слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака."Ермак, который возглавлял переговорную группу Украины с Россией в начале войны, заявил, что соглашение с Москвой сейчас совершенно невозможно", - сообщают авторы статьи.В свою очередь Ермак в ходе своего интервью изданию заявил, что россияне якобы не заинтересованы ни в каких переговорах. По его словам, они ждут капитуляции Украины, чего "никогда не произойдет", ведь никто на Украине не примет никаких компромиссов в отношении нашей независимости".В Москве никогда не отрицали готовность России к переговорам. Однако Киев запретил мирные переговоры с российской стороной на законодательном уровне.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
"Никаких компромиссов". В Киеве взбесились из-за идеи соглашения с Россией
Ермак: соглашение с Россией сейчас совершенно невозможно, Украина не примет компромиссов
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ.
Заключение соглашения между Украиной с Россией сейчас не представляет возможности, пишет европейское издание газеты Politico
, приводя слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
"Ермак, который возглавлял переговорную группу Украины с Россией в начале войны, заявил, что соглашение с Москвой сейчас совершенно невозможно", - сообщают авторы статьи.
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В свою очередь Ермак в ходе своего интервью изданию заявил, что россияне якобы не заинтересованы ни в каких переговорах. По его словам, они ждут капитуляции Украины, чего "никогда не произойдет", ведь никто на Украине не примет никаких компромиссов в отношении нашей независимости".
В Москве никогда не отрицали готовность России к переговорам. Однако Киев запретил мирные переговоры с российской стороной на законодательном уровне.