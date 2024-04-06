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Таджикистан рассмотрит введение визового режима в отношении граждан Турции

Таджикистан рассмотрит введение визового режима в отношении граждан Турции - 06.04.2024, ПРАЙМ

Таджикистан рассмотрит введение визового режима в отношении граждан Турции

Таджикистан рассмотрит введение визового режима для турецких граждан, посещающих республику, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T17:43+0300

2024-04-06T17:43+0300

2024-04-06T17:43+0300

политика

турция

таджикистан

безвизовый режим

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ДУШАНБЕ, 6 апр — ПРАЙМ. Таджикистан рассмотрит введение визового режима для турецких граждан, посещающих республику, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади. "Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", — заявил представитель МИД Таджикистана.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту, теперь они обязаны получать визу в дипмиссиях перед поездкой. Соответствующий указ был опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. Причины решения не указывались. Самади отмечал, что Турция по дипломатическим каналам еще нее уведомила о данном решении Таджикистан. Ранее турецкие СМИ сообщали, что двое обвиняемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле" посещали Стамбул в январе-марте. Известно также, что они проживали в отелях города. Осталось невыясненным, чем обвиняемые занимались несколько дней до вылета из Стамбула,

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турция, таджикистан, безвизовый режим