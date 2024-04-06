Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Таджикистан рассмотрит введение визового режима в отношении граждан Турции - 06.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240406/tadzhikistan-847142205.html
Таджикистан рассмотрит введение визового режима в отношении граждан Турции
Таджикистан рассмотрит введение визового режима в отношении граждан Турции - 06.04.2024, ПРАЙМ
Таджикистан рассмотрит введение визового режима в отношении граждан Турции
Таджикистан рассмотрит введение визового режима для турецких граждан, посещающих республику, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T17:43+0300
2024-04-06T17:43+0300
политика
турция
таджикистан
безвизовый режим
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/35/841003584_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d791224bc213b10ec31ceb3839dcf4f1.jpg
ДУШАНБЕ, 6 апр — ПРАЙМ. Таджикистан рассмотрит введение визового режима для турецких граждан, посещающих республику, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади. "Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", — заявил представитель МИД Таджикистана.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту, теперь они обязаны получать визу в дипмиссиях перед поездкой. Соответствующий указ был опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. Причины решения не указывались. Самади отмечал, что Турция по дипломатическим каналам еще нее уведомила о данном решении Таджикистан. Ранее турецкие СМИ сообщали, что двое обвиняемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле" посещали Стамбул в январе-марте. Известно также, что они проживали в отелях города. Осталось невыясненным, чем обвиняемые занимались несколько дней до вылета из Стамбула,
https://1prime.ru/20240406/turtsiya-847129277.html
турция
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/35/841003584_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff1ecbac4f520fe64b473ad087f23844.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, таджикистан, безвизовый режим
Политика, ТУРЦИЯ, ТАДЖИКИСТАН, безвизовый режим
17:43 06.04.2024
 
Таджикистан рассмотрит введение визового режима в отношении граждан Турции

Таджикистан ответит на введение визового режима со стороны Турции

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкАнкара
Анкара - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 6 апр — ПРАЙМ. Таджикистан рассмотрит введение визового режима для турецких граждан, посещающих республику, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.
"Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", — заявил представитель МИД Таджикистана.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту, теперь они обязаны получать визу в дипмиссиях перед поездкой. Соответствующий указ был опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. Причины решения не указывались. Самади отмечал, что Турция по дипломатическим каналам еще нее уведомила о данном решении Таджикистан.
Флаг Турции
Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана
05:16
Ранее турецкие СМИ сообщали, что двое обвиняемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле" посещали Стамбул в январе-марте. Известно также, что они проживали в отелях города. Осталось невыясненным, чем обвиняемые занимались несколько дней до вылета из Стамбула,
 
ПолитикаТУРЦИЯТАДЖИКИСТАНбезвизовый режим
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала