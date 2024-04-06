https://1prime.ru/20240406/terakt-v-krokuse-847141224.html

Медведев назвал спонсоров теракта в "Крокусе"

Медведев назвал спонсоров теракта в "Крокусе" - 06.04.2024, ПРАЙМ

Медведев назвал спонсоров теракта в "Крокусе"

Президент Франции Эммануэль Макрон и несколько других представителей западной элиты спонсировали теракт в подмосковном "Крокусе", написал в своем... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T16:29+0300

2024-04-06T16:29+0300

2024-04-06T16:30+0300

россия

теракт

крокус сити холл

запад

дмитрий медведев

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и несколько других представителей западной элиты спонсировали теракт в подмосковном "Крокусе", написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Пособники: да хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта... Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения", - сообщил он. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.

https://1prime.ru/20240406/ekspertiza-847135150.html

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россия, теракт, крокус сити холл, запад, дмитрий медведев