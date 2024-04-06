https://1prime.ru/20240406/terakt-v-krokuse-847141224.html
Медведев назвал спонсоров теракта в "Крокусе"
Медведев назвал спонсоров теракта в "Крокусе" - 06.04.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал спонсоров теракта в "Крокусе"
Президент Франции Эммануэль Макрон и несколько других представителей западной элиты спонсировали теракт в подмосковном "Крокусе", написал в своем... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T16:29+0300
2024-04-06T16:29+0300
2024-04-06T16:30+0300
россия
теракт
крокус сити холл
запад
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_0:1:3071:1728_1920x0_80_0_0_26be5e3fcb783dc922979342aa267982.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и несколько других представителей западной элиты спонсировали теракт в подмосковном "Крокусе", написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Пособники: да хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта... Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения", - сообщил он. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.
https://1prime.ru/20240406/ekspertiza-847135150.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_3324f19c0c54e748a437e7c547a453b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, теракт, крокус сити холл, запад, дмитрий медведев
РОССИЯ, теракт, Крокус сити холл, ЗАПАД, Дмитрий Медведев
Медведев назвал спонсоров теракта в "Крокусе"
Медведев: Макрон и ряд других западных руководителей - спонсоры теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон и несколько других представителей западной элиты спонсировали теракт в подмосковном "Крокусе", написал в своем Telegram-канале
зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Пособники: да хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта... Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения", - сообщил он.
В сгоревшем "Крокус сити холле" проводится пожарная экспертиза
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.