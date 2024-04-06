https://1prime.ru/20240406/tesla-847129510.html

Маск анонсировал роботакси на основе Tesla

Маск анонсировал роботакси на основе Tesla - 06.04.2024, ПРАЙМ

Маск анонсировал роботакси на основе Tesla

Американский бизнесмен Илон Маск 8 августа планирует представить роботакси, созданное на базе электроавтомобиля Tesla. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T05:21+0300

2024-04-06T05:21+0300

2024-04-06T05:21+0300

экономика

электромобили

tesla

илон маск

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ВАШИНГТОН, 6 апр - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск 8 августа планирует представить роботакси, созданное на базе электроавтомобиля Tesla. "Представление роботакси Tesla 8 августа", - говорится в сообщении владельца компании-автопроизводителя Tesla, которое опубликовано в соцсети Х. Другой информации о предстоящей презентации не сообщается. Компания Tesla Motors, которую возглавляет Илоном Маском, была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Также она по собственной технологии производит батареи и электродвигатели, продавая их другим автомобильным компаниям, таким, как Daimler и Toyota. В 2021 году штаб-квартиру Tesla перевели из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://1prime.ru/20240307/tesla-846052714.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

электромобили, tesla, илон маск