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Маск анонсировал роботакси на основе Tesla - 06.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240406/tesla-847129510.html
Маск анонсировал роботакси на основе Tesla
Маск анонсировал роботакси на основе Tesla - 06.04.2024, ПРАЙМ
Маск анонсировал роботакси на основе Tesla
Американский бизнесмен Илон Маск 8 августа планирует представить роботакси, созданное на базе электроавтомобиля Tesla. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T05:21+0300
2024-04-06T05:21+0300
экономика
электромобили
tesla
илон маск
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ВАШИНГТОН, 6 апр - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск 8 августа планирует представить роботакси, созданное на базе электроавтомобиля Tesla. "Представление роботакси Tesla 8 августа", - говорится в сообщении владельца компании-автопроизводителя Tesla, которое опубликовано в соцсети Х. Другой информации о предстоящей презентации не сообщается. Компания Tesla Motors, которую возглавляет Илоном Маском, была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Также она по собственной технологии производит батареи и электродвигатели, продавая их другим автомобильным компаниям, таким, как Daimler и Toyota. В 2021 году штаб-квартиру Tesla перевели из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://1prime.ru/20240307/tesla-846052714.html
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электромобили, tesla, илон маск
Экономика, электромобили, Tesla, Илон Маск
05:21 06.04.2024
 
Маск анонсировал роботакси на основе Tesla

Маск пообещал 8 августа представить роботакси на основе электроавтомобиля Tesla

© Unsplash/AlexАвтомобиль Tesla
Автомобиль Tesla
© Unsplash/Alex
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ВАШИНГТОН, 6 апр - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск 8 августа планирует представить роботакси, созданное на базе электроавтомобиля Tesla.
"Представление роботакси Tesla 8 августа", - говорится в сообщении владельца компании-автопроизводителя Tesla, которое опубликовано в соцсети Х.
Другой информации о предстоящей презентации не сообщается.
Логотип Tesla
Tesla выбыла из десятки самых дорогих компаний США
7 марта, 11:42
Компания Tesla Motors, которую возглавляет Илоном Маском, была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Также она по собственной технологии производит батареи и электродвигатели, продавая их другим автомобильным компаниям, таким, как Daimler и Toyota. В 2021 году штаб-квартиру Tesla перевели из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
 
ЭкономикаэлектромобилиTeslaИлон Маск
 
 
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