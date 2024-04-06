https://1prime.ru/20240406/turtsiya-847129277.html

Граждане Таджикистана больше не могут въехать в Турцию без визы

Граждане Таджикистана больше не могут въехать в Турцию без визы - 06.04.2024, ПРАЙМ

Граждане Таджикистана больше не могут въехать в Турцию без визы

Граждане Таджикистана лишились возможности безвизового въезда въехать в Турцию, соответствующий указ, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом,... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T05:16+0300

2024-04-06T05:16+0300

2024-04-06T05:16+0300

турция

крокус сити холл

таджикистан

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СТАМБУЛ, 6 апр - ПРАЙМ. Граждане Таджикистана лишились возможности безвизового въезда въехать в Турцию, соответствующий указ, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. "Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту", - говорится в документе. При этом причины такого решения не указаны.Ранее турецкие СМИ сообщали, что двое обвиняемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле" посещали Стамбул в январе-марте. Известно также, что они проживали в отелях города. Осталось невыясненным, чем обвиняемые занимались несколько дней до вылета из Стамбула, Кроме того, газета Hürriyet сообщала, что в Стамбуле силовики отследили двоих предполагаемых членов "Исламского государства"*. Как сообщалось, задержанные планировали совершить теракт в Турции, причем их план был уже "на продвинутой стадии". В публикации отмечается, что подозреваемыми были 37-летний гражданин Таджикистана и 41-летняя гражданка Киргизии. Женщину затем выслали из Турции.* Запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240405/arest-847123264.html

турция

таджикистан

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турция, крокус сити холл, таджикистан