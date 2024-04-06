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Граждане Таджикистана больше не могут въехать в Турцию без визы - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Граждане Таджикистана больше не могут въехать в Турцию без визы
Граждане Таджикистана больше не могут въехать в Турцию без визы - 06.04.2024, ПРАЙМ
Граждане Таджикистана больше не могут въехать в Турцию без визы
Граждане Таджикистана лишились возможности безвизового въезда въехать в Турцию, соответствующий указ, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом,... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T05:16+0300
2024-04-06T05:16+0300
турция
крокус сити холл
таджикистан
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СТАМБУЛ, 6 апр - ПРАЙМ. Граждане Таджикистана лишились возможности безвизового въезда въехать в Турцию, соответствующий указ, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. "Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту", - говорится в документе. При этом причины такого решения не указаны.Ранее турецкие СМИ сообщали, что двое обвиняемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле" посещали Стамбул в январе-марте. Известно также, что они проживали в отелях города. Осталось невыясненным, чем обвиняемые занимались несколько дней до вылета из Стамбула, Кроме того, газета Hürriyet сообщала, что в Стамбуле силовики отследили двоих предполагаемых членов "Исламского государства"*. Как сообщалось, задержанные планировали совершить теракт в Турции, причем их план был уже "на продвинутой стадии". В публикации отмечается, что подозреваемыми были 37-летний гражданин Таджикистана и 41-летняя гражданка Киргизии. Женщину затем выслали из Турции.* Запрещенная в России террористическая организация
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турция, крокус сити холл, таджикистан
ТУРЦИЯ, Крокус сити холл, ТАДЖИКИСТАН
05:16 06.04.2024
 
Граждане Таджикистана больше не могут въехать в Турцию без визы

Подписан указ о лишении возможности гражданам Таджикистана въехать в Турцию без визы

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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СТАМБУЛ, 6 апр - ПРАЙМ. Граждане Таджикистана лишились возможности безвизового въезда въехать в Турцию, соответствующий указ, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.
"Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту", - говорится в документе. При этом причины такого решения не указаны.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что двое обвиняемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле" посещали Стамбул в январе-марте. Известно также, что они проживали в отелях города. Осталось невыясненным, чем обвиняемые занимались несколько дней до вылета из Стамбула,
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Вчера, 17:47
Кроме того, газета Hürriyet сообщала, что в Стамбуле силовики отследили двоих предполагаемых членов "Исламского государства"*. Как сообщалось, задержанные планировали совершить теракт в Турции, причем их план был уже "на продвинутой стадии". В публикации отмечается, что подозреваемыми были 37-летний гражданин Таджикистана и 41-летняя гражданка Киргизии. Женщину затем выслали из Турции.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
ТУРЦИЯКрокус сити холлТАДЖИКИСТАН
 
 
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