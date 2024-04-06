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В России могут ввести обязательный учет электросамокатов, пишет РИА - 06.04.2024, ПРАЙМ
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В России могут ввести обязательный учет электросамокатов, пишет РИА
В России могут ввести обязательный учет электросамокатов, пишет РИА - 06.04.2024, ПРАЙМ
В России могут ввести обязательный учет электросамокатов, пишет РИА
В России могут ввести обязательную постановку на учет средств индивидуальной мобильности (СИМ) физическими и юридическими лицами. Соответствующий проект закона... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T12:59+0300
2024-04-06T12:59+0300
электросамокаты
госдума
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В России могут ввести обязательную постановку на учет средств индивидуальной мобильности (СИМ) физическими и юридическими лицами. Соответствующий проект закона предусматривает создание реестра этих средств, сообщает РИА Новости.Документ готовится с учетом позиций участников рабочей группы по СИМ при комитете нижней палаты по транспорту.В новых правилах дорожного движения (ПДД), которые вступили в силу в прошлом году, статус СМИ получили такие средства, как электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса. Как сказано в тексте законопроекта, ведение федерального госреестра СМИ осуществляется в целях постановки на учет средств индивидуальной мобильности. Порядок ведения этого реестра будет устанавливать правительство России. Постановка на учет СИМ, принадлежащих юридическим лицам, ИП либо физлицам, "является обязательной".Планируется, что оператором реестра станет подведомственная организация Минтранса. В нем будут следующие данные. Во-первых, номер записи в реестре, содержащей данные о СИМ. Во-вторых, дата внесения записи в реестр. В-третьих, данные о СИМ.Обратиться с заявлением к оператору реестра нужно будет в течение десяти дней со дня выпуска в обращение, покупки или ввоза в Россию СИМ. К данным о СИМ законодатели предложили отнести учетный номер, идентификационный номер, год выпуска, марку и модель, массу, данные о владельце, ФИО физлица, ИП или наименование юрлица, место жительства физлица или ИП или регистрация юрлица, а также мощность двигателя.Для внесения сведений в реестр предлагается представлять заявление владельца, документ, удостоверяющий личность владельца, а также документы, устанавливающие основания для постановки СИМ на учет и документ об уплате госпошлины. Предусматривается, что владельцы СИМ будут нести ответственность за несвоевременное обращение к оператору реестра.Внесение сведений в реестр предлагается осуществлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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электросамокаты, госдума
Электросамокаты, Госдума
12:59 06.04.2024
 
В России могут ввести обязательный учет электросамокатов, пишет РИА

РИА: в Госдуме готовят проект об обязательном учете средств индивидуальной мобильности

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты
Электросамокаты - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В России могут ввести обязательную постановку на учет средств индивидуальной мобильности (СИМ) физическими и юридическими лицами. Соответствующий проект закона предусматривает создание реестра этих средств, сообщает РИА Новости.
Документ готовится с учетом позиций участников рабочей группы по СИМ при комитете нижней палаты по транспорту.
В новых правилах дорожного движения (ПДД), которые вступили в силу в прошлом году, статус СМИ получили такие средства, как электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса.
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Как сказано в тексте законопроекта, ведение федерального госреестра СМИ осуществляется в целях постановки на учет средств индивидуальной мобильности. Порядок ведения этого реестра будет устанавливать правительство России. Постановка на учет СИМ, принадлежащих юридическим лицам, ИП либо физлицам, "является обязательной".
Планируется, что оператором реестра станет подведомственная организация Минтранса. В нем будут следующие данные. Во-первых, номер записи в реестре, содержащей данные о СИМ. Во-вторых, дата внесения записи в реестр. В-третьих, данные о СИМ.
Обратиться с заявлением к оператору реестра нужно будет в течение десяти дней со дня выпуска в обращение, покупки или ввоза в Россию СИМ.
К данным о СИМ законодатели предложили отнести учетный номер, идентификационный номер, год выпуска, марку и модель, массу, данные о владельце, ФИО физлица, ИП или наименование юрлица, место жительства физлица или ИП или регистрация юрлица, а также мощность двигателя.
Для внесения сведений в реестр предлагается представлять заявление владельца, документ, удостоверяющий личность владельца, а также документы, устанавливающие основания для постановки СИМ на учет и документ об уплате госпошлины.
Предусматривается, что владельцы СИМ будут нести ответственность за несвоевременное обращение к оператору реестра.
Внесение сведений в реестр предлагается осуществлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
 
ЭлектросамокатыГосдума
 
 
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