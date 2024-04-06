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США нарастили покупки одного российского товара до максимума с 2023 года
США нарастили покупки одного российского товара до максимума с 2023 года - 06.04.2024, ПРАЙМ
США нарастили покупки одного российского товара до максимума с 2023 года
Импорт удобрений Соединенными Штатами Америки у России в стоимостном выражении по итогам февраля составил 158,5 миллиона долларов, что стало максимумом с июня... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T09:04+0300
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Импорт удобрений Соединенными Штатами Америки у России в стоимостном выражении по итогам февраля составил 158,5 миллиона долларов, что стало максимумом с июня 2023 года, выяснило РИА Новости на основании данных американской статслужбы.Так, по итогам февраля США купили у России удобрений на общую сумму в 158,5 миллиона долларов. Предыдущий максимум был достигнут в июне прошлого года, когда объем покупок составлял 158,7 миллиона долларов. При этом за месяц, с января по февраль этого года, Штаты нарастили свои покупки подкормок боле чем вдвое.Больше всего Вашингтон приобретает у Москвы азотные и калийные удобрения, их поставки из месяца в месяц идут практически без перерывов. В феврале российских азотных удобрений было импортировало на 84 миллиона долларов, а калийных - на 74 миллиона.Также спросом у США пользуются комбинированные минеральные удобрения - их поставки в феврале составили почти 550 тысяч долларов. Кроме того, страна иногда приобретает у РФ удобрения животного или растительного происхождения и фосфорные удобрения.Всего по итогам прошлого года Россия поставила США удобрения на почти 1,4 миллиарда долларов, заняв в общем импорте страной подкормок второе место и долю в 15%. Первое место у Канады, с долей в 48% и объемами экспорта в 4,4 миллиарда долларов.
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россия, сша, торговля, экспорт
РОССИЯ, США, торговля, экспорт
США нарастили покупки одного российского товара до максимума с 2023 года
США нарастили покупки удобрений из России до максимума с июня 2023 года
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Импорт удобрений Соединенными Штатами Америки у России в стоимостном выражении по итогам февраля составил 158,5 миллиона долларов, что стало максимумом с июня 2023 года, выяснило РИА Новости на основании данных американской статслужбы.
Так, по итогам февраля США купили у России удобрений на общую сумму в 158,5 миллиона долларов. Предыдущий максимум был достигнут в июне прошлого года, когда объем покупок составлял 158,7 миллиона долларов. При этом за месяц, с января по февраль этого года, Штаты нарастили свои покупки подкормок боле чем вдвое.
Названы основные покупатели российских удобрений
Больше всего Вашингтон приобретает у Москвы азотные и калийные удобрения, их поставки из месяца в месяц идут практически без перерывов. В феврале российских азотных удобрений было импортировало на 84 миллиона долларов, а калийных - на 74 миллиона.
Также спросом у США пользуются комбинированные минеральные удобрения - их поставки в феврале составили почти 550 тысяч долларов. Кроме того, страна иногда приобретает у РФ удобрения животного или растительного происхождения и фосфорные удобрения.
Всего по итогам прошлого года Россия поставила США удобрения на почти 1,4 миллиарда долларов, заняв в общем импорте страной подкормок второе место и долю в 15%. Первое место у Канады, с долей в 48% и объемами экспорта в 4,4 миллиарда долларов.