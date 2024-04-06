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США импортировали из России рекордный объем удобрений

США импортировали из России рекордный объем удобрений - 06.04.2024, ПРАЙМ

США импортировали из России рекордный объем удобрений

США в феврале импортировали у России удобрения на 158,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с июня 2023 года, передает РИА Новости со ссылкой на | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T09:18+0300

2024-04-06T09:18+0300

2024-04-06T09:18+0300

экономика

удобрения

сша

россия

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. США в феврале импортировали у России удобрения на 158,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с июня 2023 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы. Предыдущий максимум был достигнут в июне 2023 года, когда объем покупок был на уровне 158,7 миллиона долларов. За месяц, с января по февраль текущего года, США нарастили свои покупки подкормок боле чем в два раза. Больше всего США покупает у России азотные и калийные удобрения. Поставки этого вида продукции из месяца в месяц осуществляются практически беспрерывно. В феврале азотных удобрений российского производства было ввезено на 84 миллиона долларов, а калийных удобрений - на 74 миллиона. У США также пользуются спросом комбинированные минеральные удобрения. Поставки этой продукции по итогам февраля были на уровне почти 550 тысяч долларов. Также Вашингтон иногда покупает у Москвы удобрения животного или растительного происхождения, а также фосфорные удобрения. По итогам прошлого года Россия поставила Соединенным Штатам удобрения на сумму почти 1,4 миллиарда долларов. В общем импорте Вашингтоном подкормок Москва заняла второе место и долю рынка в 15%. При этом первое место у Канады, с долей в 48% и объемами экспорта на уровне 4,4 миллиарда долларов.

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удобрения, сша, россия