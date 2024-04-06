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Экс-премьер Украины рассказал о последствиях влияния Запада для страны
Экс-премьер Украины рассказал о последствиях влияния Запада для страны - 06.04.2024, ПРАЙМ
Экс-премьер Украины рассказал о последствиях влияния Запада для страны
Запад превратил Украину в сверхбедную и зависимую от кредитов страну, разорвав ее промышленные связи с Россией, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T15:18+0300
2024-04-06T15:18+0300
2024-04-06T15:18+0300
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Запад превратил Украину в сверхбедную и зависимую от кредитов страну, разорвав ее промышленные связи с Россией, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров "Запад долго думал, как оторвать Украину от России и придумал очень жестокий по отношению к Украине и украинцам план – провести деиндустриализацию. Ведь если нет промышленности, то и зависимости от поставщика ресурса и потребителя продукции, то есть от России, нет", — написал Азаров в соцсети. Он отметил, что для Украины не было альтернативы Таможенному союзу, поэтому западные страны приняли решение провести деиндустриализацию, переориентировав экономику на сезонные доходы аграрного сектора и кредиты."Сначала французские, немецкие и польские лидеры обещают всестороннюю поддержку, а как доходит до дела, вставляют палки в колеса по одной единственной причине. Украинская земля гораздо плодороднее, чем их земли, и урожаи у нас всегда были выше", — резюмировал Азаров. Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC", прогноз негативный. В свою очередь, Азаров заявлял ранее, что Украина уже давно является банкротом.
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Экс-премьер Украины рассказал о последствиях влияния Запада для страны
Азаров: Запад превратил Украину в сверхбедную страну, разрушив ее связи с РФ
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Запад превратил Украину в сверхбедную и зависимую от кредитов страну, разорвав ее промышленные связи с Россией, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров
"Запад долго думал, как оторвать Украину от России и придумал очень жестокий по отношению к Украине и украинцам план – провести деиндустриализацию. Ведь если нет промышленности, то и зависимости от поставщика ресурса и потребителя продукции, то есть от России, нет", — написал Азаров в соцсети.
Он отметил, что для Украины не было альтернативы Таможенному союзу, поэтому западные страны приняли решение провести деиндустриализацию, переориентировав экономику на сезонные доходы аграрного сектора и кредиты.
"Сначала французские, немецкие и польские лидеры обещают всестороннюю поддержку, а как доходит до дела, вставляют палки в колеса по одной единственной причине. Украинская земля гораздо плодороднее, чем их земли, и урожаи у нас всегда были выше", — резюмировал Азаров.
Украина предложила закрыть небо ЕС для России и Белоруссии
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC", прогноз негативный. В свою очередь, Азаров заявлял ранее, что Украина уже давно является банкротом.