https://1prime.ru/20240406/ukraina-847141751.html

СМИ: Украина "охотится" за сетевым оборудованием для ремонта энергообъектов

СМИ: Украина "охотится" за сетевым оборудованием для ремонта энергообъектов - 06.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Украина "охотится" за сетевым оборудованием для ремонта энергообъектов

Украина ищет сетевое оборудование и боеприпасы, чтобы избежать аварийных отключений электричества этим летом, пишет Bloomberg. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T17:11+0300

2024-04-06T17:11+0300

2024-04-06T17:11+0300

энергетика

украина

электроэнергия

атака

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Украина ищет сетевое оборудование и боеприпасы, чтобы избежать аварийных отключений электричества этим летом, пишет Bloomberg.Украина остро нуждается в улучшении ПВО для защиты своих энергообъектов от ракетных атак со стороны ВС РФ, так как именно на этот сезон приходится пик энергопотребления.Энергетические объекты стали ключевыми целями для России. Москва наносит удары по украинской энергосистеме, в то время как Киев целится на российские НПЗ, чтобы сократить поставки топлива российским военным.Ракетные атаки ВС РФ в последние недели стали масштабнее и более скоординированные, чем в предыдущие два года, в результате чего было выведено из строя инфраструктура, генерирующая энергомощности. Атаки сделали восстановление и защиту электросетей приоритетом для государства, несмотря на все трудности с оценкой нанесенного ущерба."Разрушения значительные — в производстве и передаче электроэнергии. Ситуация очень сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабов ущерба, так как многие объекты разрушены, и мы не можем добраться до них", — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.По словам источников издания в правительстве, Украина потеряла шесть гигаватт выработки электричества, что втрое превышает тот объем, который Киев планировал закупить в ЕС. ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, заявила, что 80% ее объектов серьезно повреждены.Галущенко заявил, что Украина ищет необходимое ей энергооборудование по всему миру для замены поврежденного, однако эта "охота" может оказаться бессмысленной, если у страны не окажется достаточных средств ПВО.

https://1prime.ru/20240406/protesty-fermerov-847141369.html

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украина, электроэнергия, атака