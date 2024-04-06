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В США возмутились заявлением Блинкена об Украине
В США возмутились заявлением Блинкена об Украине - 06.04.2024, ПРАЙМ
В США возмутились заявлением Блинкена об Украине
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном вступлении Украины в НАТО лишь ухудшит ситуацию для Киева, считает американский профессор джон Миршаймер... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T19:39+0300
2024-04-06T19:39+0300
2024-04-06T19:39+0300
политика
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном вступлении Украины в НАТО лишь ухудшит ситуацию для Киева, считает американский профессор джон Миршаймер в интервью Judging Freedom."Безумие, но это то, что мы привыкли слышать от него, от администрации Байдена и от НАТО", — заявил он.Миршаймер отметил, что подобными угрозами (вступление Украины в НАТО — прим. ред.) НАТО и США лишь предоставляют России больше стимулов разрушить Украину, чтобы взять под контроль больше территорий.По словам профессора, из-за такой риторики Украина может превратиться в дисфункциональное государство-изгой. Он добавил, что эти комментарии совершенно контрпродуктивны.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что июльский саммит НАТО должен поспособствовать скорейшему вступлению Украины в альянс, создать "мост и ясный путь" Украины в НАТО.
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нато, украина, вступление украины в нато, энтони блинкен
Политика, НАТО, УКРАИНА, вступление Украины в НАТО, Энтони Блинкен
В США возмутились заявлением Блинкена об Украине
Миршаймер: слова Блинкена о членстве Украины в НАТО только ускоряют разрушение
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ.
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном вступлении Украины в НАТО лишь ухудшит ситуацию для Киева, считает американский профессор джон Миршаймер в интервью Judging Freedom
.
"Безумие, но это то, что мы привыкли слышать от него, от администрации Байдена и от НАТО", — заявил он.
Миршаймер отметил, что подобными угрозами (вступление Украины в НАТО — прим. ред.) НАТО и США лишь предоставляют России больше стимулов разрушить Украину, чтобы взять под контроль больше территорий.
По словам профессора, из-за такой риторики Украина может превратиться в дисфункциональное государство-изгой. Он добавил, что эти комментарии совершенно контрпродуктивны.
Саммит НАТО должен способствовать членству Киева в альянсе, заявил Блинкен
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что июльский саммит НАТО должен поспособствовать скорейшему вступлению Украины в альянс, создать "мост и ясный путь" Украины в НАТО.