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Париж закажет около 500 авиабомб AASM после обещания Киеву, пишет СМИ

Париж закажет около 500 авиабомб AASM после обещания Киеву, пишет СМИ - 06.04.2024, ПРАЙМ

Париж закажет около 500 авиабомб AASM после обещания Киеву, пишет СМИ

Франция закажет около 500 авиабомб AASM для восполнения запасов после обещания Украине, сообщает газета Tribune со ссылкой на источники. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T21:21+0300

2024-04-06T21:21+0300

2024-04-06T21:21+0300

вооружения

украина

франция

авиабомбы aasm

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ПАРИЖ, 6 апр — ПРАЙМ. Франция закажет около 500 авиабомб AASM для восполнения запасов после обещания Украине, сообщает газета Tribune со ссылкой на источники. В январе французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция будет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года, начиная с января. "После обещания поставить 600 бомб AASM Украине в 2024 году министерство вооруженных сил закажет новые бомбы у Safran для восстановления запасов ВВС и ВМС. Объем этого заказа составит примерно 500 единиц", — сообщает газета в субботу. Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://1prime.ru/20240406/ukraina-847144629.html

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украина, франция, авиабомбы aasm