Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Париж закажет около 500 авиабомб AASM после обещания Киеву, пишет СМИ - 06.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240406/ukraina-847145335.html
Париж закажет около 500 авиабомб AASM после обещания Киеву, пишет СМИ
Париж закажет около 500 авиабомб AASM после обещания Киеву, пишет СМИ - 06.04.2024, ПРАЙМ
Париж закажет около 500 авиабомб AASM после обещания Киеву, пишет СМИ
Франция закажет около 500 авиабомб AASM для восполнения запасов после обещания Украине, сообщает газета Tribune со ссылкой на источники. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T21:21+0300
2024-04-06T21:21+0300
вооружения
украина
франция
авиабомбы aasm
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_913aff56c95e6dd20def359dbc9ae018.jpg
ПАРИЖ, 6 апр — ПРАЙМ. Франция закажет около 500 авиабомб AASM для восполнения запасов после обещания Украине, сообщает газета Tribune со ссылкой на источники. В январе французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция будет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года, начиная с января. "После обещания поставить 600 бомб AASM Украине в 2024 году министерство вооруженных сил закажет новые бомбы у Safran для восстановления запасов ВВС и ВМС. Объем этого заказа составит примерно 500 единиц", — сообщает газета в субботу. Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://1prime.ru/20240406/ukraina-847144629.html
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5be9528076a1c529f8cecfebdfe93010.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, авиабомбы aasm
Вооружения, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, авиабомбы AASM
21:21 06.04.2024
 
Париж закажет около 500 авиабомб AASM после обещания Киеву, пишет СМИ

Tribune: Париж закажет около 500 авиабомб AASM для пополнения запасов после обещания Киеву

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 6 апр — ПРАЙМ. Франция закажет около 500 авиабомб AASM для восполнения запасов после обещания Украине, сообщает газета Tribune со ссылкой на источники.
В январе французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция будет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года, начиная с января.
"После обещания поставить 600 бомб AASM Украине в 2024 году министерство вооруженных сил закажет новые бомбы у Safran для восстановления запасов ВВС и ВМС. Объем этого заказа составит примерно 500 единиц", — сообщает газета в субботу.
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
В США возмутились заявлением Блинкена об Украине
19:39
 
ВооруженияУКРАИНАФРАНЦИЯавиабомбы AASM
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала