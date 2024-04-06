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Украинские власти внесут женщин в реестр военнообязанных, пишет СМИ - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Украинские власти внесут женщин в реестр военнообязанных, пишет СМИ
Украинские власти внесут женщин в реестр военнообязанных, пишет СМИ - 06.04.2024, ПРАЙМ
Украинские власти внесут женщин в реестр военнообязанных, пишет СМИ
Украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет, сообщило местное издание "Страна",... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T22:55+0300
2024-04-06T22:56+0300
вооружения
украина
военные
реестр военнообязанных
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет, сообщило местное издание "Страна", проанализировав текст указа Владимира Зеленского. "Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По данным издания, в законе об электронном реестре военнообязанных, подписанном Зеленским, прописана норма о том, что органы власти подают данные в реестр обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от их пола. Из этого журналисты сделали вывод, что женщины также попадут в реестр военнообязанных. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. Согласно документу, все военнообязанные должны будут пройти регистрацию в военкоматах для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что не делал подобных запросов. Однако он подчеркивал, что его устроит любой способ пополнения рядов украинской армии. По его словам, все граждане Украины должны участвовать в конфликте.7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
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украина, военные, реестр военнообязанных, владимир зеленский
Вооружения, УКРАИНА, военные, реестр военнообязанных, Владимир Зеленский
22:55 06.04.2024 (обновлено: 22:56 06.04.2024)
 
Украинские власти внесут женщин в реестр военнообязанных, пишет СМИ

Страна: на Украине внесут в реестр военнообязанных женщин от 18 до 60 лет

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМарш в честь Дня Независисмости в Киеве
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© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет, сообщило местное издание "Страна", проанализировав текст указа Владимира Зеленского.
"Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По данным издания, в законе об электронном реестре военнообязанных, подписанном Зеленским, прописана норма о том, что органы власти подают данные в реестр обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от их пола. Из этого журналисты сделали вывод, что женщины также попадут в реестр военнообязанных.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. Согласно документу, все военнообязанные должны будут пройти регистрацию в военкоматах для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.
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В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что не делал подобных запросов. Однако он подчеркивал, что его устроит любой способ пополнения рядов украинской армии. По его словам, все граждане Украины должны участвовать в конфликте.
7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.
Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
 
ВооруженияУКРАИНАвоенныереестр военнообязанныхВладимир Зеленский
 
 
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