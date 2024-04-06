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В США допустили переворот на Украине - 06.04.2024, ПРАЙМ
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В США допустили переворот на Украине
В США допустили переворот на Украине - 06.04.2024, ПРАЙМ
В США допустили переворот на Украине
Президента Украины могут убрать через военный переворот, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Об этом он заявил в эфире Youtube-канала Danny Haiphong. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T23:53+0300
2024-04-06T23:53+0300
политика
украина
владимир зеленский
президентские выборы на украине
переворот
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президента Украины могут убрать через военный переворот, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Об этом он заявил в эфире Youtube-канала Danny Haiphong.По его мнению, переворот на Украине возможен по истечении президентского мандата Зеленского, так как из-за режима военного положения выборы, ранее намеченные на весну, были отменены"Это плохой момент, и я думаю, что вы принимаете то, что российские или украинские военные признают полную несостоятельность Зеленского и его заблуждения, и сейчас все чаще говорят о возможности военного переворота, чтобы отстранить Зеленского от власти", — подчеркнул он.Риттер добавил, что Украина стала несамостоятельна ни в экономическом, ни в общественной, ни в военной отраслях, и НАТО не под силу это изменить.Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил выборы, объяснив свое решение тем, что выборы сейчас "не ко времени".
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украина, владимир зеленский, президентские выборы на украине, переворот
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине, переворот
23:53 06.04.2024
 
В США допустили переворот на Украине

Разведчик Риттер допустил переворот на Украине после истечения срока Зеленского

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президента Украины могут убрать через военный переворот, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Об этом он заявил в эфире Youtube-канала Danny Haiphong.
По его мнению, переворот на Украине возможен по истечении президентского мандата Зеленского, так как из-за режима военного положения выборы, ранее намеченные на весну, были отменены
"Это плохой момент, и я думаю, что вы принимаете то, что российские или украинские военные признают полную несостоятельность Зеленского и его заблуждения, и сейчас все чаще говорят о возможности военного переворота, чтобы отстранить Зеленского от власти", — подчеркнул он.
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Риттер добавил, что Украина стала несамостоятельна ни в экономическом, ни в общественной, ни в военной отраслях, и НАТО не под силу это изменить.
Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил выборы, объяснив свое решение тем, что выборы сейчас "не ко времени".
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленскийпрезидентские выборы на Украинепереворот
 
 
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