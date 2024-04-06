https://1prime.ru/20240406/ukraina-847146375.html

В США допустили переворот на Украине

В США допустили переворот на Украине - 06.04.2024, ПРАЙМ

В США допустили переворот на Украине

Президента Украины могут убрать через военный переворот, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Об этом он заявил в эфире Youtube-канала Danny Haiphong. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T23:53+0300

2024-04-06T23:53+0300

2024-04-06T23:53+0300

политика

украина

владимир зеленский

президентские выборы на украине

переворот

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президента Украины могут убрать через военный переворот, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Об этом он заявил в эфире Youtube-канала Danny Haiphong.По его мнению, переворот на Украине возможен по истечении президентского мандата Зеленского, так как из-за режима военного положения выборы, ранее намеченные на весну, были отменены"Это плохой момент, и я думаю, что вы принимаете то, что российские или украинские военные признают полную несостоятельность Зеленского и его заблуждения, и сейчас все чаще говорят о возможности военного переворота, чтобы отстранить Зеленского от власти", — подчеркнул он.Риттер добавил, что Украина стала несамостоятельна ни в экономическом, ни в общественной, ни в военной отраслях, и НАТО не под силу это изменить.Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил выборы, объяснив свое решение тем, что выборы сейчас "не ко времени".

https://1prime.ru/20240406/zelenskiy-847145933.html

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украина, владимир зеленский, президентские выборы на украине, переворот