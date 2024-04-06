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Сколько можно: рубль держат, но силы уже на исходе

Сколько можно: рубль держат, но силы уже на исходе - 06.04.2024, ПРАЙМ

Сколько можно: рубль держат, но силы уже на исходе

Рубль продолжает пребывать в боковом тренде, но на следующей неделе могут сыграть роль факторы, которые развернут ситуацию, рассказал агентству "Прайм"... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T03:03+0300

2024-04-06T03:03+0300

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МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Рубль продолжает пребывать в боковом тренде, но на следующей неделе могут сыграть роль факторы, которые развернут ситуацию, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Ожидаю, что в ближайшие дни рубль продолжит демонстрировать разнонаправленную динамику, находясь в пределах диапазона 91,4-93,3 рублей за доллар", - прогнозирует он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкрепляет нацвалюту рост мировых цен на нефть – баррель Brent превысил на этой неделе отметку 90 долларов, и аналитики ждут продолжения тренда. Доллар снижается к мировым валютам, а требования по обязательной продаже валютной выручки остаются в силе. Но сохраняются и факторы, которые могут развернуть тренд.Дальнейшее движение курса будет зависеть от развития ситуации на нефтяном рынке, данных макроэкономической статистики в США, а также новых заявлений представителей Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. По евро торговый диапазон на новую неделю 99 - 100,7 рубля."Несмотря на разнонаправленную динамику рубля в течение недели, ситуация на российском валютном рынке в целом остается достаточно стабильной. Поддержку рублю оказывают высокие нефтяные цены, сохраняющиеся требования по обязательной продаже экспортной выручки, а также относительно высокие процентные ставки Банка России", - полагает Антонов.В ближайшей перспективе сохраняется потенциал для дальнейшего ослабления рубля в сторону 93,3 рублей за доллар, однако крепкие позиции "черного золота" препятствуют более существенному снижению национальной

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