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Сколько можно: рубль держат, но силы уже на исходе - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Сколько можно: рубль держат, но силы уже на исходе
Сколько можно: рубль держат, но силы уже на исходе - 06.04.2024, ПРАЙМ
Сколько можно: рубль держат, но силы уже на исходе
Рубль продолжает пребывать в боковом тренде, но на следующей неделе могут сыграть роль факторы, которые развернут ситуацию, рассказал агентству "Прайм"... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T03:03+0300
2024-04-06T03:03+0300
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МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Рубль продолжает пребывать в боковом тренде, но на следующей неделе могут сыграть роль факторы, которые развернут ситуацию, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Ожидаю, что в ближайшие дни рубль продолжит демонстрировать разнонаправленную динамику, находясь в пределах диапазона 91,4-93,3 рублей за доллар", - прогнозирует он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкрепляет нацвалюту рост мировых цен на нефть – баррель Brent превысил на этой неделе отметку 90 долларов, и аналитики ждут продолжения тренда. Доллар снижается к мировым валютам, а требования по обязательной продаже валютной выручки остаются в силе. Но сохраняются и факторы, которые могут развернуть тренд.Дальнейшее движение курса будет зависеть от развития ситуации на нефтяном рынке, данных макроэкономической статистики в США, а также новых заявлений представителей Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. По евро торговый диапазон на новую неделю 99 - 100,7 рубля."Несмотря на разнонаправленную динамику рубля в течение недели, ситуация на российском валютном рынке в целом остается достаточно стабильной. Поддержку рублю оказывают высокие нефтяные цены, сохраняющиеся требования по обязательной продаже экспортной выручки, а также относительно высокие процентные ставки Банка России", - полагает Антонов.В ближайшей перспективе сохраняется потенциал для дальнейшего ослабления рубля в сторону 93,3 рублей за доллар, однако крепкие позиции "черного золота" препятствуют более существенному снижению национальной
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курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, доллар сша, владислав антонов, bitriver
Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Доллар США, Владислав Антонов, BitRiver
03:03 06.04.2024
 
Сколько можно: рубль держат, но силы уже на исходе

Аналитик Антонов: рубль может ослабеть до 93,3 за доллар, если нефть подведет

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Рубль продолжает пребывать в боковом тренде, но на следующей неделе могут сыграть роль факторы, которые развернут ситуацию, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"Ожидаю, что в ближайшие дни рубль продолжит демонстрировать разнонаправленную динамику, находясь в пределах диапазона 91,4-93,3 рублей за доллар", - прогнозирует он.
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Укрепляет нацвалюту рост мировых цен на нефть – баррель Brent превысил на этой неделе отметку 90 долларов, и аналитики ждут продолжения тренда. Доллар снижается к мировым валютам, а требования по обязательной продаже валютной выручки остаются в силе. Но сохраняются и факторы, которые могут развернуть тренд.
Дальнейшее движение курса будет зависеть от развития ситуации на нефтяном рынке, данных макроэкономической статистики в США, а также новых заявлений представителей Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. По евро торговый диапазон на новую неделю 99 - 100,7 рубля.
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"Несмотря на разнонаправленную динамику рубля в течение недели, ситуация на российском валютном рынке в целом остается достаточно стабильной. Поддержку рублю оказывают высокие нефтяные цены, сохраняющиеся требования по обязательной продаже экспортной выручки, а также относительно высокие процентные ставки Банка России", - полагает Антонов.
В ближайшей перспективе сохраняется потенциал для дальнейшего ослабления рубля в сторону 93,3 рублей за доллар, однако крепкие позиции "черного золота" препятствуют более существенному снижению национальной
 
Курсы валютКурс доллара к рублю ЦБ РФДоллар СШАВладислав АнтоновBitRiver
 
 
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