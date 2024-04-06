Продажи валюты экспортерами и высокие ставки по рублю поддержат его курс
Продажи валюты экспортерами и высокие ставки по рублю поддержат его курс - 06.04.2024, ПРАЙМ
Продажи валюты экспортерами и высокие ставки по рублю поддержат его курс
Курс российской валюты против основных валют, торгующихся на Московской бирже, на завершившейся рабочей неделе продолжил стабилизироваться около уровней... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T08:21+0300
2024-04-06T08:21+0300
2024-04-06T08:21+0300
экономика
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курсы валют
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс российской валюты против основных валют, торгующихся на Московской бирже, на завершившейся рабочей неделе продолжил стабилизироваться около уровней предыдущего закрытия - вот уже третью неделю подряд.Курсовые диапазоны инвалют при этом еще более сжались: по доллару – это 91,91-92,78 рубля, по юаню: 12,65-12,79 рубля, по евро: 98,91-100,35 рубля.Новость о резком сокращении в апреле-мае продаж валюты Центробанком РФ в рамках бюджетного правила и оперирования средства ФНБ мало повлияла на курс рубля.При этом продолжившая активно дорожать нефть создавала благоприятный фон для укрепления рубля. Геополитические риски Ближнего Востока и решимость ОПЕК+ не наращивать добычу "черного золота" обеспечили выход стоимости барреля марки Brent в район максимумов с октября прошлого года - около 91,3 доллара.В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю повысился на 2 копейки до 92,5 рубля, юаня — на 9 копеек до 12,76 рубля, евро –на 51 копейку до 100,16 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла в район 8,4 тысячи против 8,05 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ, ПРОИГНОРИРОВАВ ПАДЕНИЕ ПРОДАЖ ВАЛЮТЫ ЦБ РФРубль начал рабочую неделю разнонаправленной стабилизационной динамикой против основных валют на Мосбирже. Завершение налогового периода марта, сопровождавшегося повышенным объемом рублевых выплат в бюджет, не усилило давления на рубль. На его курс все в большей степени сказывалась приходящая на рынок с временным лагом увеличенная экспортная выручка от начавшей дорожать в марте нефти.При этом текущий уровень котировок "черного золота" - максимальный с прошлой осени поддерживал психологически позитивный настрой для рубля.Поводом для роста нефти, в свою очередь, стал авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, который произошел в понедельник. В результате атаки погибли тринадцать человек, включая семь иранских военных советников, среди них — два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).К проблемам последних месяцев с судоходством в Красном море добавились риски перекрытия Ираном Ормузского пролива, через который транспортируется львиная доля нефти Ближнего Востока.На фоне дорогой нефти рубль проигнорировал новости о том, что Минфин РФ резко нарастит покупку валюты и золота по бюджетному правилу, направив на это с 5 апреля по 7 мая 235,3 миллиарда рублей, по 11,2 миллиарда рублей в день. С 7 марта по 4 апреля покупка равнялась 4,7 миллиарда рублей в день (всего 93,7 миллиарда рублей). С учетом регулярной продажи ЦБ РФ валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, продажа составит 0,6 миллиарда против 7,1 миллиарда рублей в предыдущий период.ПРОГНОЗЫЗавершение рабочей недели рубль провел в стабилизации против основных валют. При этом в отсутствие сильных драйверов участники рынка перед выходными не предпринимали активной игры, а объемы торгов были невысоки.Устойчивость рубля объясняется, кроме прочего, денежными операциями участников рынка в условиях высоких рублевых ставок.Так, они предпочитают брать относительно дешевые (с точки зрения кредитных ставок) юани и конвертировать их в рубли для исполнения рублевых обязательств. Это может увеличивать предложение валюты на продажу и соответственно – поддерживает курс рубля. Таким образом, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ сказывается и в таком разрезе.Важным для курса рубля в ближайшие недели станет решение властей по поводу продления сроков обязательной продажи валюты экспортерами, они заканчиваются в конце текущего месяца. Ожидание продления до конца года этой нормы обусловит на следующей неделе сохранение курса в текущем "боковике" 92-93 рубля за доллар.
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс российской валюты против основных валют, торгующихся на Московской бирже, на завершившейся рабочей неделе продолжил стабилизироваться около уровней предыдущего закрытия - вот уже третью неделю подряд.
Курсовые диапазоны инвалют при этом еще более сжались: по доллару – это 91,91-92,78 рубля, по юаню: 12,65-12,79 рубля, по евро: 98,91-100,35 рубля.
Новость о резком сокращении в апреле-мае продаж валюты Центробанком РФ в рамках бюджетного правила и оперирования средства ФНБ мало повлияла на курс рубля.
При этом продолжившая активно дорожать нефть создавала благоприятный фон для укрепления рубля. Геополитические риски Ближнего Востока и решимость ОПЕК+ не наращивать добычу "черного золота" обеспечили выход стоимости барреля марки Brent в район максимумов с октября прошлого года - около 91,3 доллара.
В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю повысился на 2 копейки до 92,5 рубля, юаня — на 9 копеек до 12,76 рубля, евро –на 51 копейку до 100,16 рубля.
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла в район 8,4 тысячи против 8,05 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ, ПРОИГНОРИРОВАВ ПАДЕНИЕ ПРОДАЖ ВАЛЮТЫ ЦБ РФ
Рубль начал рабочую неделю разнонаправленной стабилизационной динамикой против основных валют на Мосбирже. Завершение налогового периода марта, сопровождавшегося повышенным объемом рублевых выплат в бюджет, не усилило давления на рубль. На его курс все в большей степени сказывалась приходящая на рынок с временным лагом увеличенная экспортная выручка от начавшей дорожать в марте нефти.
При этом текущий уровень котировок "черного золота" - максимальный с прошлой осени поддерживал психологически позитивный настрой для рубля.
Поводом для роста нефти, в свою очередь, стал авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, который произошел в понедельник. В результате атаки погибли тринадцать человек, включая семь иранских военных советников, среди них — два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
К проблемам последних месяцев с судоходством в Красном море добавились риски перекрытия Ираном Ормузского пролива, через который транспортируется львиная доля нефти Ближнего Востока.
На фоне дорогой нефти рубль проигнорировал новости о том, что Минфин РФ резко нарастит покупку валюты и золота по бюджетному правилу, направив на это с 5 апреля по 7 мая 235,3 миллиарда рублей, по 11,2 миллиарда рублей в день. С 7 марта по 4 апреля покупка равнялась 4,7 миллиарда рублей в день (всего 93,7 миллиарда рублей). С учетом регулярной продажи ЦБ РФ валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, продажа составит 0,6 миллиарда против 7,1 миллиарда рублей в предыдущий период.
ПРОГНОЗЫ
Завершение рабочей недели рубль провел в стабилизации против основных валют. При этом в отсутствие сильных драйверов участники рынка перед выходными не предпринимали активной игры, а объемы торгов были невысоки.
Устойчивость рубля объясняется, кроме прочего, денежными операциями участников рынка в условиях высоких рублевых ставок.
Так, они предпочитают брать относительно дешевые (с точки зрения кредитных ставок) юани и конвертировать их в рубли для исполнения рублевых обязательств. Это может увеличивать предложение валюты на продажу и соответственно – поддерживает курс рубля. Таким образом, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ сказывается и в таком разрезе.
Важным для курса рубля в ближайшие недели станет решение властей по поводу продления сроков обязательной продажи валюты экспортерами, они заканчиваются в конце текущего месяца. Ожидание продления до конца года этой нормы обусловит на следующей неделе сохранение курса в текущем "боковике" 92-93 рубля за доллар.
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