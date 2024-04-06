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В Минпромторге рассказали о перезапуске экс-завода Volkswagen - 06.04.2024, ПРАЙМ
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В Минпромторге рассказали о перезапуске экс-завода Volkswagen
В Минпромторге рассказали о перезапуске экс-завода Volkswagen - 06.04.2024, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о перезапуске экс-завода Volkswagen
Минпромторг России стимулирует быстрый перезапуск бывшего завода Volkswagen в Калуге, смена его собственника не обсуждается, сообщил журналистам вице-премьер РФ | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T14:49+0300
2024-04-06T14:49+0300
минпромторг
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volkswagen
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - ПРАЙМ. Минпромторг России стимулирует быстрый перезапуск бывшего завода Volkswagen в Калуге, смена его собственника не обсуждается, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава министерства Денис Мантуров. "Это слухи", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной смене собственника завода. "Потому что коллеги ответственно занимаются этим вопросом. Это же не просто так. Но мы, конечно, стимулируем их максимально быстрее это сделать", - добавил Мантуров. Сейчас активом владеет российская "Арт Финанс", как отмечал губернатор Калужской области Владислав Шапша, производство на нем планируется возобновить в первом полугодии. Ранее в соцсетях появилась информация о вероятной смене собственника завода в связи с долгим перезапуском площадки.
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минпромторг, россия, volkswagen
Минпромторг, РОССИЯ, Volkswagen
14:49 06.04.2024
 
В Минпромторге рассказали о перезапуске экс-завода Volkswagen

Минпромторг РФ стимулирует перезапуск экс-завода Volkswagen, смены собственника не будет

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© flickr.com / Gerry Lauzon
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - ПРАЙМ. Минпромторг России стимулирует быстрый перезапуск бывшего завода Volkswagen в Калуге, смена его собственника не обсуждается, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава министерства Денис Мантуров.
"Это слухи", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной смене собственника завода. "Потому что коллеги ответственно занимаются этим вопросом. Это же не просто так. Но мы, конечно, стимулируем их максимально быстрее это сделать", - добавил Мантуров.
Сейчас активом владеет российская "Арт Финанс", как отмечал губернатор Калужской области Владислав Шапша, производство на нем планируется возобновить в первом полугодии.
Ранее в соцсетях появилась информация о вероятной смене собственника завода в связи с долгим перезапуском площадки.
 
МинпромторгРОССИЯVolkswagen
 
 
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