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В России упростили малому и среднему бизнесу выкуп госимущества

В России упростили малому и среднему бизнесу выкуп госимущества - 06.04.2024, ПРАЙМ

В России упростили малому и среднему бизнесу выкуп госимущества

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий выкуп недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующий... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T15:48+0300

2024-04-06T15:48+0300

2024-04-06T15:49+0300

экономика

россия

мсп

госимущество

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий выкуп недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Раньше субъекты МСП имели преимущественное право на приобретение государственного или муниципального недвижимого имущества, которое находилось у них в аренде непрерывно не менее двух лет. Закон сокращает этот минимальный срок до одного года. Это, согласно пояснительной записке, позволит ускорить процесс приватизации такого имущества, увеличить доходы бюджетов от приватизации и сократить расходы малого и среднего бизнеса на арендную плату. А такой способ приватизации государственного и муниципального имущества, как его продажа без объявления цены, заменяется с 1 июля 2024 года на продажу по минимально допустимой цене. При этом минимальная цена имущества устанавливается в размере 5% от указанной в сообщении о продаже цены первоначального предложения, а если первоначальная цена превышает 20 миллионов рублей — то в размере 10% от нее. Продажа по минимально допустимой цене является открытой по составу участников, причем одно лицо вправе подать несколько предложений о цене. При этом цена в каждом новом предложении должна быть выше предыдущего предложенного максимума. Покупателем признается лицо, предложившее наибольшую цену. В случае его уклонения или отказа от покупки задаток не возвращается, а сам он заплатит штраф в размере минимальной цены имущества (за вычетом суммы задатка). Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

https://1prime.ru/20240403/sovfed-847028227.html

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россия, мсп, госимущество