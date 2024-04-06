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Эксперт развеял миф о вреде беспроводной зарядки для аккумулятора телефона
Эксперт развеял миф о вреде беспроводной зарядки для аккумулятора телефона - 06.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт развеял миф о вреде беспроводной зарядки для аккумулятора телефона
Вопреки распостраненному мифу, беспроводная зарядка не портит аккумулятор смартфона, рассказал РИА Новости эксперт "Мегафона" по портативной технике Виталий... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T11:26+0300
2024-04-06T11:26+0300
2024-04-06T11:26+0300
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Вопреки распостраненному мифу, беспроводная зарядка не портит аккумулятор смартфона, рассказал РИА Новости эксперт "Мегафона" по портативной технике Виталий Дубынин."Существует миф о значительном изнашивании аккумулятора гаджетов из-за использования беспроводных зарядок. На самом деле, смартфон можно подключать к питанию без проводов хоть каждый день или оставлять на такой зарядке на всю ночь. Это не повлияет на работу его батареи - потеря емкости будет такая же, как если постоянно заряжать его через шнур", - сказал эксперт.Дубынин уточнил, что негативное воздействие на аккумулятор телефона оказывают комплектующие, такие как зарядная станция, кабель и сетевой блок, если они некачественные.По словам эксперта, нужно тщательно выбирать беспроводную зарядку и обращать внимание на характеристики компонентов. В этой связи он уточнил, что для смартфонов, которые поддерживают заряд в 20 Вт, бесполезно покупать технику с мощностью 50 Вт, потому что телефон все равно не сможет принять больше 20 Вт и зарядиться быстрее.Дубынин также упомянул, что часто к беспроводным зарядкам относятся скептически на фоне того, что они нагрвают смартфон. Комментируя этот факт, он заявил, что небольшой нагрев гаджета во времязарядки - это особенность работы такого типа зарядки, однако установленный в телеофнах термодатчик не позволяет устройству нагреваться выше 45°C.
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россия, смартфоны, зарядка смартфона
РОССИЯ, смартфоны, зарядка смартфона
Эксперт развеял миф о вреде беспроводной зарядки для аккумулятора телефона
Эксперт Дубынин: беспроводная зарядка не портит аккумулятор смартфона
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Вопреки распостраненному мифу, беспроводная зарядка не портит аккумулятор смартфона, рассказал РИА Новости эксперт "Мегафона" по портативной технике Виталий Дубынин.
"Существует миф о значительном изнашивании аккумулятора гаджетов из-за использования беспроводных зарядок. На самом деле, смартфон можно подключать к питанию без проводов хоть каждый день или оставлять на такой зарядке на всю ночь. Это не повлияет на работу его батареи - потеря емкости будет такая же, как если постоянно заряжать его через шнур", - сказал эксперт.
Эксперт развеял миф о рисе и смартфоне
Дубынин уточнил, что негативное воздействие на аккумулятор телефона оказывают комплектующие, такие как зарядная станция, кабель и сетевой блок, если они некачественные.
По словам эксперта, нужно тщательно выбирать беспроводную зарядку и обращать внимание на характеристики компонентов. В этой связи он уточнил, что для смартфонов, которые поддерживают заряд в 20 Вт, бесполезно покупать технику с мощностью 50 Вт, потому что телефон все равно не сможет принять больше 20 Вт и зарядиться быстрее.
Дубынин также упомянул, что часто к беспроводным зарядкам относятся скептически на фоне того, что они нагрвают смартфон. Комментируя этот факт, он заявил, что небольшой нагрев гаджета во времязарядки - это особенность работы такого типа зарядки, однако установленный в телеофнах термодатчик не позволяет устройству нагреваться выше 45°C.