https://1prime.ru/20240406/zaryadka-847134247.html

Эксперт развеял миф о вреде беспроводной зарядки для аккумулятора телефона

Эксперт развеял миф о вреде беспроводной зарядки для аккумулятора телефона - 06.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт развеял миф о вреде беспроводной зарядки для аккумулятора телефона

Вопреки распостраненному мифу, беспроводная зарядка не портит аккумулятор смартфона, рассказал РИА Новости эксперт "Мегафона" по портативной технике Виталий... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T11:26+0300

2024-04-06T11:26+0300

2024-04-06T11:26+0300

россия

смартфоны

зарядка смартфона

https://cdnn.1prime.ru/img/83280/72/832807232_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_80127868bc7959446102cb4d74fa3aaa.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Вопреки распостраненному мифу, беспроводная зарядка не портит аккумулятор смартфона, рассказал РИА Новости эксперт "Мегафона" по портативной технике Виталий Дубынин."Существует миф о значительном изнашивании аккумулятора гаджетов из-за использования беспроводных зарядок. На самом деле, смартфон можно подключать к питанию без проводов хоть каждый день или оставлять на такой зарядке на всю ночь. Это не повлияет на работу его батареи - потеря емкости будет такая же, как если постоянно заряжать его через шнур", - сказал эксперт.Дубынин уточнил, что негативное воздействие на аккумулятор телефона оказывают комплектующие, такие как зарядная станция, кабель и сетевой блок, если они некачественные.По словам эксперта, нужно тщательно выбирать беспроводную зарядку и обращать внимание на характеристики компонентов. В этой связи он уточнил, что для смартфонов, которые поддерживают заряд в 20 Вт, бесполезно покупать технику с мощностью 50 Вт, потому что телефон все равно не сможет принять больше 20 Вт и зарядиться быстрее.Дубынин также упомянул, что часто к беспроводным зарядкам относятся скептически на фоне того, что они нагрвают смартфон. Комментируя этот факт, он заявил, что небольшой нагрев гаджета во времязарядки - это особенность работы такого типа зарядки, однако установленный в телеофнах термодатчик не позволяет устройству нагреваться выше 45°C.

https://1prime.ru/20240311/tech-846157883.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, смартфоны, зарядка смартфона