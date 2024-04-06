https://1prime.ru/20240406/zelenskiy-847145690.html
У Украины нет снарядов для наступления, заявил Зеленский
У Украины нет снарядов для наступления, заявил Зеленский - 06.04.2024, ПРАЙМ
У Украины нет снарядов для наступления, заявил Зеленский
Владимир Зеленский в ходе украинского новостного телемарафона заявил, что у Украины нет снарядов для ведения наступлений. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T21:35+0300
2024-04-06T21:35+0300
2024-04-06T21:35+0300
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе украинского новостного телемарафона заявил, что у Украины нет снарядов для ведения наступлений. "Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства — есть несколько инициатив, которые начали работать", — заявил Зеленский в ходе интервью в эфире украинского новостного телемарафона. Как подчеркнул Зеленский, дефицит артиллерийских снарядов ВСУ пытается заместить при помощи дронов, которые "помогают, но не могут быть альтернативой". Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция ежемесячно будет поставлять по 50 авиабомб в течении 2024 года, для этого Париж закажет у Safran около 500 авиабомб.Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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украина, франция, владимир зеленский, авиабомбы aasm
Вооружения, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, авиабомбы AASM
У Украины нет снарядов для наступления, заявил Зеленский
Зеленский заявил, что у Украины нет снарядов для наступления, на оборону пока хватает
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе украинского новостного телемарафона заявил, что у Украины нет снарядов для ведения наступлений.
"Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства — есть несколько инициатив, которые начали работать", — заявил Зеленский в ходе интервью в эфире украинского новостного телемарафона.
Как подчеркнул Зеленский, дефицит артиллерийских снарядов ВСУ пытается заместить при помощи дронов, которые "помогают, но не могут быть альтернативой".
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция ежемесячно будет поставлять по 50 авиабомб в течении 2024 года, для этого Париж закажет у Safran около 500 авиабомб.
"Военная экономика". Раскрыто, как Франция разгоняет свой ВПК
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.