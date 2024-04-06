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"Недоразвитые ублюдки". Медведев высказался об организации ЧП в "Крокусе"

"Недоразвитые ублюдки". Медведев высказался об организации ЧП в "Крокусе" - 06.04.2024, ПРАЙМ

"Недоразвитые ублюдки". Медведев высказался об организации ЧП в "Крокусе"

Теракт в подмосковом "Крокус Сити Холле" совершили не религиозные фанатики, а наемные убийцы, подчеркнул заместитель председателя Совбеза России Дмитрий... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T16:03+0300

2024-04-06T16:03+0300

2024-04-06T16:22+0300

россия

теракт

крокус сити холл

дмитрий медведев

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Теракт в подмосковом "Крокус Сити Холле" совершили не религиозные фанатики, а наемные убийцы, подчеркнул заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, написав об этом в своем Telegram-канале."О соучастниках террористического акта, совершенного 22 марта в "Крокус Сити Холле". Исполнители: с ними всё понятно: эти недоразвитые ублюдки пойманы, с ними проводятся следственные действия. Причём очевидно, что, несмотря на множественные ссылки на их принадлежность к ИГ/ISIS/"Вилаят Хорасан"*, эти мрази – отнюдь не религиозные фанатики, готовые умереть за веру", - написал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам политика, истинные фигуранты трагедии пока прячутся в тени запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. По его словам, легенда об ответственности ИГ* была разработана специально, ведь для них это способ увеличения свеого капитала.Медведев выразил уверенность, что лица нацистской Украины являются истинными организаторами теракта. "Именно в их уродливом мозгу родилась идея компенсировать неудачи на фронте терактами, что, впрочем, неудивительно. Они должны будут ответить или по закону, или иначе. Так, как разбираются с террористами во всём мире. Без срока давности", - написал зампред Совбеза.Медведев резюмировал, что круг пособников теракта в "Крокус сити холле" расширяется, но "с ними всё понятно, и они ответят".* Запрещенная в России террористическая организация

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россия, теракт, крокус сити холл, дмитрий медведев