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Кабмин выделит более 625 миллионов рублей на ЖКХ в трех регионах - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Кабмин выделит более 625 миллионов рублей на ЖКХ в трех регионах
Кабмин выделит более 625 миллионов рублей на ЖКХ в трех регионах - 06.04.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделит более 625 миллионов рублей на ЖКХ в трех регионах
Правительство России выделит более 625 миллионов рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщается на сайте... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T11:29+0300
2024-04-06T11:29+0300
россия
жкх
правительство рф
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правительство России выделит более 625 миллионов рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщается на сайте кабмина. "Более 625 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте", - говорится в сообщении. "Средства поступят из резервного фонда кабмина и пойдут на софинансирование расходов этих регионов с ноября 2023 года по январь 2024 года на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства", - отмечается в сообщении. Уточняется, что среди таких мероприятий - создание в регионах единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечение квалифицированных специалистов и установление экономически обоснованных тарифов. Так как они могут отличаться от действовавших ранее, то на время переходного периода федеральный центр помогает компенсировать разницу в тарифах.
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россия, жкх, правительство рф
РОССИЯ, ЖКХ, Правительство РФ
11:29 06.04.2024
 
Кабмин выделит более 625 миллионов рублей на ЖКХ в трех регионах

Правительство России выделит более 625 миллионов рублей на ЖКХ в трех регионах

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правительство России выделит более 625 миллионов рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщается на сайте кабмина.
"Более 625 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте", - говорится в сообщении.
"Средства поступят из резервного фонда кабмина и пойдут на софинансирование расходов этих регионов с ноября 2023 года по январь 2024 года на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что среди таких мероприятий - создание в регионах единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечение квалифицированных специалистов и установление экономически обоснованных тарифов. Так как они могут отличаться от действовавших ранее, то на время переходного периода федеральный центр помогает компенсировать разницу в тарифах.
 
РОССИЯЖКХПравительство РФ
 
 
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