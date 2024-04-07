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Роскошь передвижения: на что нужно закрыть глаза, чтобы купить машину

Роскошь передвижения: на что нужно закрыть глаза, чтобы купить машину - 07.04.2024, ПРАЙМ

Роскошь передвижения: на что нужно закрыть глаза, чтобы купить машину

Несмотря на рост цен и сокращение ассортимента, россияне продолжают покупать автомобили. По данным агентства "Автостат", в марте было продано 146 тысяч новых... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T04:04+0300

2024-04-07T04:04+0300

2024-04-07T04:04+0300

статья

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

льготное автокредитование

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МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Несмотря на рост цен и сокращение ассортимента, россияне продолжают покупать автомобили. По данным агентства "Автостат", в марте было продано 146 тысяч новых легковых машин, что в два раза больше, чем годом ранее. При этом эксперты признают: лишь один из пяти россиян может купить авто за собственные средства. На что ориентироваться всем остальным, читайте в материале "Прайма".Автомобильная ипотекаСамый популярный вариант, несмотря на высокие процентные ставки, - автокредиты. За прошлый год в России их выдали на 1,32 триллиона рублей. Это на 200 миллиардов больше, чем в рекордном 2021-м и почти в два раза больше показателя 2022 года.А в этом феврале, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки выдали 104,5 тысячи кредитов на покупку новых автомобилей и машин с пробегом, что является самым высоким показателем за три года. Как замечает Раиса Донская, руководителя компании по международной торговле и ВЭД "Команда Сикурс", это, безусловно, феномен, но далеко не конец тренда.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо оценкам доцента кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артема Меренкова, сегодня доля кредитных автомобилей составляет около 40 процентов. Для снижения ежемесячного платежа люди стали чаще брать кредиты на более длинные сроки - и на пять, и на семь лет. “А это уже среднесрочная перспектива, все больше напоминающая вариант с ипотекой”, - отмечает эксперт.Но даже это не останавливает от покупки. По словам финансового эксперта, автора Telegram-канала "Экономизм" Алексея Кричевского, причин тому несколько. Во-первых, рост доходов работников ВПК и других важных для государства отраслей. Деньги нужно куда-то тратить, а зарплата позволяет брать кредиты на машины даже под 20 процентов годовых. Во-вторых, появилась некоторая стабильность. “Если в 2022 году было непонятно, чего ждать, то сейчас неопределенность постепенно начала уходить”, - объясняет эксперт.И наконец, в-третьих, люди смиряются с ценами, ранее казавшимися заградительными. Постепенно приходит понимание, что даже если на российский рынок вернутся все ушедшие автобренды, цены ниже не будут.“Для сравнения - автомобиль за 20 тысяч долларов ровно десять лет назад стоил около 700 тысяч рублей, пять лет назад - 1,2 миллиона, а сейчас - почти два миллиона рублей. Так что бренды увидят цены, спрос и будут формировать предложение, исходя из рыночных реалий”, - считает Кричевский.На первых порах "возвращенцы", конечно, будут жертвовать маржинальностью, но этот период продлится максимум несколько месяцев. Да и когда бренды реально начнут возвращаться, и начнут ли – неизвестно. Поэтому те, кому нужен автомобиль, покупают его прямо сейчас, понимая, что ждать нечего. “Да, за большие деньги и с большими ставками по кредитам. Но таковы реалии”, - констатирует финансист.Найти подход к дилеруПо подсчетам основателя автомобильного маркетплейса FRESH Дениса Мигаля, сегодня дилеры продают около 45-60 процентов в кредит. И эта цифра будет расти с каждым месяцем.Брать потребительский кредит по текущим ставкам еще менее выгодно. Банки ужесточают условия по беззалоговым займам, и ставки сильно превышают 20 процентов годовых. Так что популярная раньше тема "потребкредит обошелся дешевле, чем автокредит со всеми накрутками" уже неактуальна.Конечно, проблему накруток никто не отменял. И банки, и дилеры стремятся "впихнуть" покупателю побольше дополнительных опций.По словам автоэксперта, одно из решений - цифровой финансовый маркетплейс. В этом случае покупатель онлайн выбирает автомобиль и все, что ему необходимо, вводит сумму, за которую готов приобрести авто, и сразу получает предложения на автокредит от банков-партнеров.Льготы для избранныхЕсть и адресные программы, которыми могут воспользоваться некоторые категории населения. Так, по госпрограмме льготного автокредитования можно взять займ с первоначальным взносом за счет бюджета. Да, линейка автомобилей узкая - прежде всего, это машины российских марок, но это все-таки лучше, чем ничего.Скидки от производителей тоже по-прежнему существуют. По словам Меренкова, тот же “Москвич”, реализуя 2023-й модельный год предлагает “крайне соблазнительные” распродажи на уровне 15-30 процентов. Самая дешевая модель стартует от 1,6 миллиона рублей.Таким образом, варианты обновить личный автопарк есть и будут. Весь вопрос – в цене. Ведь из-за ужесточения требований к растаможке и ряда других мер уже с этого месяца подорожают авто, ввезенные по параллельному импорту. А это значит, и стоимость других моделей постепенно "подтянется".

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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, льготное автокредитование