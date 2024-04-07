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Сенатор назвал отправку французских войск на Украину билетом в один конец - 07.04.2024, ПРАЙМ
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Сенатор назвал отправку французских войск на Украину билетом в один конец
Сенатор назвал отправку французских войск на Украину билетом в один конец - 07.04.2024, ПРАЙМ
Сенатор назвал отправку французских войск на Украину билетом в один конец
Размещение французских солдат на Украине станет для них билетом в один конец, заявил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T12:46+0300
2024-04-07T12:46+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
эммануэль макрон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – ПРАЙМ. Размещение французских солдат на Украине станет для них билетом в один конец, заявил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона одобрил идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке французских войск на Украину. данное заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении. "Для французов — это будет билет в один конец. Американцы не станут помогать им в этой авантюре, о чем заявляют уже чуть ли не в открытую", — пояснил Кастюкевич. Сенатор считает, что Макрон очень плохо изучал историю в школе или не учил ее вовсе. "Тех, кто не знает истории, она, как правило, жестоко наказывает. Вопрос, кто будет воевать у французов? Коренной нации почти не осталось. А приезжие из других стран и континентов вряд ли захотят проливать кровь ради тандема сумасбродного политика и террориста. А если захотят – то земли у нас много, всех тут и закопаем", — заключил Кастюкевич.
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владимир зеленский, эммануэль макрон, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, ВСУ
12:46 07.04.2024
 
Сенатор назвал отправку французских войск на Украину билетом в один конец

Кастюкевич: отправка французских войск на Украину будет для них билетом в один конец

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – ПРАЙМ. Размещение французских солдат на Украине станет для них билетом в один конец, заявил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона одобрил идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке французских войск на Украину. данное заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении.
"Для французов — это будет билет в один конец. Американцы не станут помогать им в этой авантюре, о чем заявляют уже чуть ли не в открытую", — пояснил Кастюкевич.
Сенатор считает, что Макрон очень плохо изучал историю в школе или не учил ее вовсе.
"Тех, кто не знает истории, она, как правило, жестоко наказывает. Вопрос, кто будет воевать у французов? Коренной нации почти не осталось. А приезжие из других стран и континентов вряд ли захотят проливать кровь ради тандема сумасбродного политика и террориста. А если захотят – то земли у нас много, всех тут и закопаем", — заключил Кастюкевич.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронВСУ
 
 
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