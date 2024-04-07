https://1prime.ru/20240407/bilet-847153868.html

Сенатор назвал отправку французских войск на Украину билетом в один конец

Сенатор назвал отправку французских войск на Украину билетом в один конец - 07.04.2024, ПРАЙМ

Сенатор назвал отправку французских войск на Украину билетом в один конец

Размещение французских солдат на Украине станет для них билетом в один конец, заявил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T12:46+0300

2024-04-07T12:46+0300

2024-04-07T12:46+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

эммануэль макрон

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – ПРАЙМ. Размещение французских солдат на Украине станет для них билетом в один конец, заявил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона одобрил идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке французских войск на Украину. данное заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении. "Для французов — это будет билет в один конец. Американцы не станут помогать им в этой авантюре, о чем заявляют уже чуть ли не в открытую", — пояснил Кастюкевич. Сенатор считает, что Макрон очень плохо изучал историю в школе или не учил ее вовсе. "Тех, кто не знает истории, она, как правило, жестоко наказывает. Вопрос, кто будет воевать у французов? Коренной нации почти не осталось. А приезжие из других стран и континентов вряд ли захотят проливать кровь ради тандема сумасбродного политика и террориста. А если захотят – то земли у нас много, всех тут и закопаем", — заключил Кастюкевич.

https://1prime.ru/20240407/trevoga-847153597.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, эммануэль макрон, всу