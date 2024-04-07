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Кулеба признал беззащитность ВСУ перед оружием российской армии - 07.04.2024, ПРАЙМ
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Кулеба признал беззащитность ВСУ перед оружием российской армии
Кулеба признал беззащитность ВСУ перед оружием российской армии - 07.04.2024, ПРАЙМ
Кулеба признал беззащитность ВСУ перед оружием российской армии
Используемые российскими войсками корректируемые авиабомбы уничтожают позиции ВСУ, заявил в интервью изданию Financial Times глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T09:06+0300
2024-04-07T09:08+0300
спецоперация на украине
всу
вкс россии
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Используемые российскими войсками корректируемые авиабомбы уничтожают позиции ВСУ, заявил в интервью изданию Financial Times глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.По его словам, военнослужащие украинской армии "массированно и... регулярно подвергаются атакам с помощью управляемых авиабомб, которые уничтожают наши позиции". Кулеба признал, что от авиабомб Вооруженных сил РФ "невозможно спрятаться", а единственный способ защититься от них — это "сбить бомбардировщик". Он добавил, что Киев, скорее всего, получит истребители F-16 не ранее середины лета. По данным газеты Politico сообщило, высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что к моменту прибытия в зону конфликта F-16 уже не потребуются, так как российская армия будет готова им эффективно противостоять. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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всу, вкс россии, дмитрий кулеба
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВКС России, Дмитрий Кулеба
09:06 07.04.2024 (обновлено: 09:08 07.04.2024)
 
Кулеба признал беззащитность ВСУ перед оружием российской армии

Кулеба заявил, что используемые российской армией бомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ

© РИА Новости . Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Валентин Капустин
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Используемые российскими войсками корректируемые авиабомбы уничтожают позиции ВСУ, заявил в интервью изданию Financial Times глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, военнослужащие украинской армии "массированно и... регулярно подвергаются атакам с помощью управляемых авиабомб, которые уничтожают наши позиции".
Кулеба признал, что от авиабомб Вооруженных сил РФ "невозможно спрятаться", а единственный способ защититься от них — это "сбить бомбардировщик". Он добавил, что Киев, скорее всего, получит истребители F-16 не ранее середины лета.
По данным газеты Politico сообщило, высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что к моменту прибытия в зону конфликта F-16 уже не потребуются, так как российская армия будет готова им эффективно противостоять.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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