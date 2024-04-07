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Кулеба признал беззащитность ВСУ перед оружием российской армии
Кулеба признал беззащитность ВСУ перед оружием российской армии - 07.04.2024, ПРАЙМ
Кулеба признал беззащитность ВСУ перед оружием российской армии
Используемые российскими войсками корректируемые авиабомбы уничтожают позиции ВСУ, заявил в интервью изданию Financial Times глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T09:06+0300
2024-04-07T09:06+0300
2024-04-07T09:08+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Используемые российскими войсками корректируемые авиабомбы уничтожают позиции ВСУ, заявил в интервью изданию Financial Times глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.По его словам, военнослужащие украинской армии "массированно и... регулярно подвергаются атакам с помощью управляемых авиабомб, которые уничтожают наши позиции". Кулеба признал, что от авиабомб Вооруженных сил РФ "невозможно спрятаться", а единственный способ защититься от них — это "сбить бомбардировщик". Он добавил, что Киев, скорее всего, получит истребители F-16 не ранее середины лета. По данным газеты Politico сообщило, высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что к моменту прибытия в зону конфликта F-16 уже не потребуются, так как российская армия будет готова им эффективно противостоять. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240405/dron-847110322.html
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всу, вкс россии, дмитрий кулеба
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВКС России, Дмитрий Кулеба
Кулеба признал беззащитность ВСУ перед оружием российской армии
Кулеба заявил, что используемые российской армией бомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Используемые российскими войсками корректируемые авиабомбы уничтожают позиции ВСУ, заявил в интервью изданию Financial Times глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, военнослужащие украинской армии "массированно и... регулярно подвергаются атакам с помощью управляемых авиабомб, которые уничтожают наши позиции".
Кулеба признал, что от авиабомб Вооруженных сил РФ "невозможно спрятаться", а единственный способ защититься от них — это "сбить бомбардировщик". Он добавил, что Киев, скорее всего, получит истребители F-16 не ранее середины лета.
По данным газеты Politico сообщило, высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что к моменту прибытия в зону конфликта F-16 уже не потребуются, так как российская армия будет готова им эффективно противостоять.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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