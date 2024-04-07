https://1prime.ru/20240407/lekornyu-847147394.html

Боятся. В Британии раскрыли, зачем Лекорню позвонил Шойгу

Боятся. В Британии раскрыли, зачем Лекорню позвонил Шойгу - 07.04.2024, ПРАЙМ

Боятся. В Британии раскрыли, зачем Лекорню позвонил Шойгу

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу, чтобы убедить Россию смягчить позицию относительно иностранного военного... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T07:11+0300

2024-04-07T07:11+0300

2024-04-07T07:11+0300

спецоперация на украине

сергей шойгу

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу, чтобы убедить Россию смягчить позицию относительно иностранного военного контингента на Украине, а также нащупать почву для "заморозки" конфликта — такое мнение в интервью YouTube-каналу Duran высказал британский аналитик Александр Меркурис."Думаю, что они хотели понять, могут ли русские смягчить свою позицию по поводу развертывания французских войск на Украине. Русские предупреждали, что французы будут целями ударов", — отметил эксперт, добавив, что в Париже боятся такой перспективы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак считает Меркурис, в Париже отлично понимают всю катастрофичность ситуации, которая сложилась на Украине, а также тот факт, что ВСУ ждут мрачные перспективы на поле боя. Как предположил аналитик, именно по этой причине Лекорню, помимо прочего, намеревался прощупать почву под неким соглашением с Москвой по обеспечению заморозки конфликта.Аналитик обратил внимание, что Владимир Путин уже четко высказывал свою позицию насчет попыток заманить Россию на переговоры по заморозке конфликта. В интервью Дмитрию Киселеву президент назвал авторов таких предложений "опасными людьми". По мнению Путина, западные "миротворцы" будут только "вбрасывать свои хотелки" под видом уступок Москве.По словам Меркуриса, он "все больше задумывается" над тем, что Путин, говоря об опасных людях, имел в виду именно президента Франции,.В среду прошел разговор Лекорню с Шойгу, инициированный Францией. В Минобороны России рассказали, что французский министр "настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада" к теракту в "Крокус Сити Холле", перекладывая всю вину на исламских террористов. Также собеседники затронули вопрос возможной отправки на Украину французских войск. Шойгу предупредил Лекорню о проблемах, с которыми в случае реализации этих планов столкнется Париж.

https://1prime.ru/20240404/zelenskiy-847086032.html

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