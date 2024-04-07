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"Мест нет". В Германии объяснили, почему опасно размещать F-16 на Украине - 07.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240407/mesta-847156659.html
"Мест нет". В Германии объяснили, почему опасно размещать F-16 на Украине
"Мест нет". В Германии объяснили, почему опасно размещать F-16 на Украине - 07.04.2024, ПРАЙМ
"Мест нет". В Германии объяснили, почему опасно размещать F-16 на Украине
Украине придется преодолеть несколько проблем, чтобы начать использовать истребители F-16, считает немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал на своей... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T15:52+0300
2024-04-07T15:52+0300
спецоперация на украине
f-16
всу
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Украине придется преодолеть несколько проблем, чтобы начать использовать истребители F-16, считает немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал на своей странице в соцсети X."Во-первых, пока неясно, сколько истребителей получит Украина. Во-вторых, украинских пилотов пока что только обучаются работе с этой техникой. Без летчиков в самолетах нет смысла", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРепке добавил, что на украинской территории практически отсутствуют безопасные аэропорты для взлета, а также достаточно безопасные места с требующимся уровнем инфраструктуры и логистики. Раннее Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом США подтвердил, что Киеву поставят истребители от третьих стран после завершения подготовки украинских летчиков.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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f-16, всу, вкс россии
Спецоперация на Украине, F-16, ВСУ, ВКС России
15:52 07.04.2024
 
"Мест нет". В Германии объяснили, почему опасно размещать F-16 на Украине

Немецкий журналист Репке: на Украине нет безопасных мест для истребителей F-16

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Украине придется преодолеть несколько проблем, чтобы начать использовать истребители F-16, считает немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Во-первых, пока неясно, сколько истребителей получит Украина. Во-вторых, украинских пилотов пока что только обучаются работе с этой техникой. Без летчиков в самолетах нет смысла", — отметил он.
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Репке добавил, что на украинской территории практически отсутствуют безопасные аэропорты для взлета, а также достаточно безопасные места с требующимся уровнем инфраструктуры и логистики.
Раннее Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом США подтвердил, что Киеву поставят истребители от третьих стран после завершения подготовки украинских летчиков.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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