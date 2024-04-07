https://1prime.ru/20240407/mesta-847156659.html

"Мест нет". В Германии объяснили, почему опасно размещать F-16 на Украине

"Мест нет". В Германии объяснили, почему опасно размещать F-16 на Украине - 07.04.2024, ПРАЙМ

"Мест нет". В Германии объяснили, почему опасно размещать F-16 на Украине

Украине придется преодолеть несколько проблем, чтобы начать использовать истребители F-16, считает немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал на своей... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T15:52+0300

2024-04-07T15:52+0300

2024-04-07T15:52+0300

спецоперация на украине

f-16

всу

вкс россии

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Украине придется преодолеть несколько проблем, чтобы начать использовать истребители F-16, считает немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал на своей странице в соцсети X."Во-первых, пока неясно, сколько истребителей получит Украина. Во-вторых, украинских пилотов пока что только обучаются работе с этой техникой. Без летчиков в самолетах нет смысла", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРепке добавил, что на украинской территории практически отсутствуют безопасные аэропорты для взлета, а также достаточно безопасные места с требующимся уровнем инфраструктуры и логистики. Раннее Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом США подтвердил, что Киеву поставят истребители от третьих стран после завершения подготовки украинских летчиков.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240407/ukraina-847156327.html

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f-16, всу, вкс россии