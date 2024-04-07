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Пророссийское подполье провело операцию под Одессой

Пророссийское подполье провело операцию под Одессой - 07.04.2024, ПРАЙМ

Пророссийское подполье провело операцию под Одессой

Пророссийское подполье в Одессе уничтожило электрический распределительный щит, оказались обесточены часть ВСУ в поселке Авангард и производство БПЛА для... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T06:27+0300

2024-04-07T06:27+0300

2024-04-07T06:27+0300

спецоперация на украине

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ДОНЕЦК, 7 апр - ПРАЙМ. Пророссийское подполье в Одессе уничтожило электрический распределительный щит, оказались обесточены часть ВСУ в поселке Авангард и производство БПЛА для украинских войск в Хлебодарском, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-одесситов. "Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в поселках Авангард и Хлебодарск и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко", - отметил Лебедев. На подтверждающих фото запечатлен горящий в ночи распределительный электрощит. По словам подпольщика, основной целью его коллег было обесточить воинскую часть в Авангарде и цех в Хлебодарске, где производились беспилотники.

https://1prime.ru/20240406/spetsoperatsiya-na-ukraine-847135314.html

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