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Пророссийское подполье провело операцию под Одессой
Пророссийское подполье провело операцию под Одессой - 07.04.2024, ПРАЙМ
Пророссийское подполье провело операцию под Одессой
Пророссийское подполье в Одессе уничтожило электрический распределительный щит, оказались обесточены часть ВСУ в поселке Авангард и производство БПЛА для... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T06:27+0300
2024-04-07T06:27+0300
2024-04-07T06:27+0300
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ДОНЕЦК, 7 апр - ПРАЙМ. Пророссийское подполье в Одессе уничтожило электрический распределительный щит, оказались обесточены часть ВСУ в поселке Авангард и производство БПЛА для украинских войск в Хлебодарском, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-одесситов. "Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в поселках Авангард и Хлебодарск и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко", - отметил Лебедев. На подтверждающих фото запечатлен горящий в ночи распределительный электрощит. По словам подпольщика, основной целью его коллег было обесточить воинскую часть в Авангарде и цех в Хлебодарске, где производились беспилотники.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
Пророссийское подполье провело операцию под Одессой
Подполье обесточило военную часть ВСУ и цех по производству беспилотников под Одессой
ДОНЕЦК, 7 апр - ПРАЙМ. Пророссийское подполье в Одессе уничтожило электрический распределительный щит, оказались обесточены часть ВСУ в поселке Авангард и производство БПЛА для украинских войск в Хлебодарском, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-одесситов.
"Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в поселках Авангард и Хлебодарск и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко", - отметил Лебедев.
На подтверждающих фото запечатлен горящий в ночи распределительный электрощит.
По словам подпольщика, основной целью его коллег было обесточить воинскую часть в Авангарде и цех в Хлебодарске, где производились беспилотники.
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