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Главными торговыми партнерами России стали Китай, Индия и Турция

Главными торговыми партнерами России стали Китай, Индия и Турция - 07.04.2024, ПРАЙМ

Главными торговыми партнерами России стали Китай, Индия и Турция

Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран: Германия с товарооборотом в 12 миллиардов долларов выпала из топ-5, а лидерами стали Китай,... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T08:11+0300

2024-04-07T08:11+0300

2024-04-07T08:11+0300

экономика

международная торговля

партнеры

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран: Германия с товарооборотом в 12 миллиардов долларов выпала из топ-5, а лидерами стали Китай, Индия и Турция, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. По данным ФТС, товарооборот России в прошлом году составил 710,1 миллиарда долларов. Из них 51% пришелся на азиатские страны, 23% - на европейские, 11% - на Ближний Восток. Еще 8% - на ближнее зарубежье, 4% - на американские страны, а 3% - на Африку. Крупнейшим торговым партнером России в прошлом году оставался Китай с рекордным товарооборотом в 240,1 миллиарда долларов. На второе место с пятого поднялась Индия благодаря росту торговли с Россией сразу в 1,8 раза - до 64,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Турция с 56,5 миллиарда долларов. На четвертом месте расположилась Белоруссия, товарооборот с которой составил около 55 миллиардов долларов по итогам прошлого года. А на пятую строку с восьмой поднялся Казахстан с 26 миллиардами долларов. На эти пять стран приходится 60% всего товарооборота России в прошлом году. Во вторую пятерку теперь входят Южная Корея с товарооборотом на 15 миллиардов долларов и Германия с 12,2 миллиарда долларов. ОАЭ, торговля России с которыми могла вырасти до 12,1 миллиарда (из расчета по данным за девять месяцев), стали восьмыми, при этом еще год назад были 16-ми. Бразилия (11,3 миллиарда долларов) поднялась на девятое место с 17-го годом ранее, а Нидерланды, наоборот, потеряли четыре позиции и опустились на десятую строку (9,9 миллиарда). В региональном разрезе крупнейшими внешнеторговыми партнерами России в Азии помимо Китая, Индии и Южной Кореи были Япония (9,7 миллиарда) и Гонконг (5,9 миллиарда долларов). Среди стран ближнего зарубежья в Азии наиболее активная торговля шла с Казахстаном, Узбекистаном (9,9 миллиарда долларов) и Арменией (7,3 миллиарда). В Африке неоспоримым лидером был Египет, товарооборот с которым увеличился на 40% - до 5,5 миллиарда долларов. На Ближнем Востоке крупными партнерами для России помимо Турции и ОАЭ были Иран (4 миллиарда долларов) и Саудовская Аравия, с которой торговля выросла в 1,5 раза, до 3,3 миллиарда долларов. В Америке помимо Бразилии существенные объемы торговли были с США (5,5 миллиарда долларов), Мексикой (2,2 миллиарда) и Эквадором (1,1 миллиарда).

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международная торговля, партнеры