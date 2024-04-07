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В Госдуме объяснили план действий на случай получения повестки в отпуске - 07.04.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме объяснили план действий на случай получения повестки в отпуске
В Госдуме объяснили план действий на случай получения повестки в отпуске - 07.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме объяснили план действий на случай получения повестки в отпуске
Если гражданин, находящийся в отпуске, получил электронную повестку, то он должен уведомить военкомат, что у него нет возможности прийти в указанное время, а... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T06:34+0300
2024-04-07T06:34+0300
электронная повестка
военная служба
госдума
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Если гражданин, находящийся в отпуске, получил электронную повестку, то он должен уведомить военкомат, что у него нет возможности прийти в указанное время, а также сообщить дату своего прибытия, объяснил РИА Новости глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. "Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом", - отметил парламентарий. Ранее Картаполов рассказывал, что рассылка электронных повесток в весенний призыв 2024 года будет осуществлена в тестовом режиме. Он уточнил, что до тех пор пока не заработает реестр военнообязанных, основной остается бумажная повестка. Кроме того, по его словам, в весенний призыв гражданин может получить сразу две повестки: бумажную и электронную, однако в этом нет ничего страшного.
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электронная повестка, военная служба, госдума
электронная повестка, военная служба, Госдума
06:34 07.04.2024
 
В Госдуме объяснили план действий на случай получения повестки в отпуске

Картаполов: при получении электронной повестки в отпуске нужно уведомить военкомат

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота призывной комиссии в Москве
Работа призывной комиссии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Если гражданин, находящийся в отпуске, получил электронную повестку, то он должен уведомить военкомат, что у него нет возможности прийти в указанное время, а также сообщить дату своего прибытия, объяснил РИА Новости глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
"Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом", - отметил парламентарий.
Ранее Картаполов рассказывал, что рассылка электронных повесток в весенний призыв 2024 года будет осуществлена в тестовом режиме. Он уточнил, что до тех пор пока не заработает реестр военнообязанных, основной остается бумажная повестка.
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Кроме того, по его словам, в весенний призыв гражданин может получить сразу две повестки: бумажную и электронную, однако в этом нет ничего страшного.
 
электронная повесткавоенная службаГосдума
 
 
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