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СМИ назвали четыре сценария действий французской армии на Украине - 07.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали четыре сценария действий французской армии на Украине
СМИ назвали четыре сценария действий французской армии на Украине - 07.04.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали четыре сценария действий французской армии на Украине
В Швейцарии смоделировали четыре наиболее возможных сценария участия французских войск в украинском конфликте. Их привело издание NZZ. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T15:31+0300
2024-04-07T15:31+0300
спецоперация на украине
франция
поддержка украины
эммануэль макрон
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. В Швейцарии смоделировали четыре наиболее возможных сценария участия французских войск в украинском конфликте. Их привело издание NZZ.Первым вариантом является размещение французского контингента к северу от Киева, что позволит "предотвратить вторжение из Белоруссии". При этом можно будет высвободить подразделения ВСУ и перебросить их "на восточный и южный фронт".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ качестве второго варианта издание назвало использование французских войск в качестве резервов на Запорожском направлении с целью предотвращения прорыва российской армии.Третьим вариантом, по мнению авторов материала, является размещение контингента к северу от Одессы для обеспечения безопасности ключевого морского порта.В качестве четвертого варианта названа дислокация французских войск в Молдавии.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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франция, поддержка украины, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, поддержка Украины, Эммануэль Макрон
15:31 07.04.2024
 
СМИ назвали четыре сценария действий французской армии на Украине

NZZ смоделировал четыре сценария участия ВС Франции в конфликте на Украине

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. В Швейцарии смоделировали четыре наиболее возможных сценария участия французских войск в украинском конфликте. Их привело издание NZZ.
Первым вариантом является размещение французского контингента к северу от Киева, что позволит "предотвратить вторжение из Белоруссии". При этом можно будет высвободить подразделения ВСУ и перебросить их "на восточный и южный фронт".
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В качестве второго варианта издание назвало использование французских войск в качестве резервов на Запорожском направлении с целью предотвращения прорыва российской армии.

Третьим вариантом, по мнению авторов материала, является размещение контингента к северу от Одессы для обеспечения безопасности ключевого морского порта.

В качестве четвертого варианта названа дислокация французских войск в Молдавии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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