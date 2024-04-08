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Правительство выделит допсредства на льготные кредиты для аграриев

Правительство выделит допсредства на льготные кредиты для аграриев - 08.04.2024, ПРАЙМ

Правительство выделит допсредства на льготные кредиты для аграриев

Кабмин выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на льготные кредиты для производителей АПК, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T10:31+0300

2024-04-08T10:31+0300

2024-04-08T10:45+0300

кабмин

михаил мишустин

правительство рф

аграрии

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Кабмин выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на льготные кредиты для производителей АПК, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для субсидирования новых инвестиционных займов дополнительно выделим 5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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михаил мишустин, правительство рф, аграрии