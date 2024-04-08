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Правительство выделит допсредства на льготные кредиты для аграриев - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Правительство выделит допсредства на льготные кредиты для аграриев
Правительство выделит допсредства на льготные кредиты для аграриев - 08.04.2024, ПРАЙМ
Правительство выделит допсредства на льготные кредиты для аграриев
Кабмин выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на льготные кредиты для производителей АПК, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T10:31+0300
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кабмин
михаил мишустин
правительство рф
аграрии
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Кабмин выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на льготные кредиты для производителей АПК, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для субсидирования новых инвестиционных займов дополнительно выделим 5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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михаил мишустин, правительство рф, аграрии
Кабмин, Михаил Мишустин, Правительство РФ, аграрии
10:31 08.04.2024 (обновлено: 10:45 08.04.2024)
 
Правительство выделит допсредства на льготные кредиты для аграриев

Правительство выделит еше пять миллиардов рублей на льготные кредиты для аграриев

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Кабмин выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на льготные кредиты для производителей АПК, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для субсидирования новых инвестиционных займов дополнительно выделим 5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
 
КабминМихаил МишустинПравительство РФаграрии
 
 
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