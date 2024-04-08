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Внимание на Запад.Рынок ждет новых решений - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Внимание на Запад.Рынок ждет новых решений
Внимание на Запад.Рынок ждет новых решений - 08.04.2024, ПРАЙМ
Внимание на Запад.Рынок ждет новых решений
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,6%. Исключение... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:13+0300
2024-04-08T09:13+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
акции
нефть
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,6%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в пятницу, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия предыдущей недели. Негативным фактором выступает ситуация на рынке энергоносителей, где, после уверенного роста прошлой недели, ближайший фьючерс на нефть марки Brent перешел в коррекционное снижение, теряя 1,6% и торгуясь в районе 89,7 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе основным фактором для мировых рынков станут данные по инфляции в США, которые могут повлиять на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий ФРС США в рамках денежно-кредитной политики и, соответственно, определить их отношение к рисковым активам. Также на неделе внимание участников торгов будет сосредоточено на заседании ЕЦБ, данным по инфляции в Германии и индексу цен производителей в США.По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, закончив неделю в районе 3 395 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания продаж в российских акциях, чему может поспособствовать ухудшение ситуации в ценах на нефть. В результате наш рынок может продолжить коррекционное снижение, начатое в пятницу. Однако, текущая техническая картина говорит в пользу возможности продолжения восходящей динамики, целью которой может стать отметка 3 500 пунктов. Говорить же о появлении рисков существенного снижения можно будет в случае ухода индекса Мосбиржи ниже отметки 3 270 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 92,5, 100,2 и 12,77 рубля соответственно. В рамках сегодняшней сессии не ожидаем существенного изменения позиций рубля. Несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей и отсутствие дополнительной поддержки со стороны экспортеров, национальная валюта может удержать текущие позиции. Так, на наш взгляд, пара доллар/рубль продолжит консолидироваться в середине диапазона 90 – 95 рублей.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, акции, нефть
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Акции, Нефть
09:13 08.04.2024
 

Внимание на Запад.Рынок ждет новых решений

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,6%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в пятницу, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия предыдущей недели. Негативным фактором выступает ситуация на рынке энергоносителей, где, после уверенного роста прошлой недели, ближайший фьючерс на нефть марки Brent перешел в коррекционное снижение, теряя 1,6% и торгуясь в районе 89,7 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе основным фактором для мировых рынков станут данные по инфляции в США, которые могут повлиять на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий ФРС США в рамках денежно-кредитной политики и, соответственно, определить их отношение к рисковым активам. Также на неделе внимание участников торгов будет сосредоточено на заседании ЕЦБ, данным по инфляции в Германии и индексу цен производителей в США.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, закончив неделю в районе 3 395 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания продаж в российских акциях, чему может поспособствовать ухудшение ситуации в ценах на нефть. В результате наш рынок может продолжить коррекционное снижение, начатое в пятницу. Однако, текущая техническая картина говорит в пользу возможности продолжения восходящей динамики, целью которой может стать отметка 3 500 пунктов. Говорить же о появлении рисков существенного снижения можно будет в случае ухода индекса Мосбиржи ниже отметки 3 270 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 92,5, 100,2 и 12,77 рубля соответственно. В рамках сегодняшней сессии не ожидаем существенного изменения позиций рубля. Несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей и отсутствие дополнительной поддержки со стороны экспортеров, национальная валюта может удержать текущие позиции. Так, на наш взгляд, пара доллар/рубль продолжит консолидироваться в середине диапазона 90 – 95 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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