https://1prime.ru/20240408/istrebiteli-847171871.html

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16, сообщили СМИ

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16, сообщили СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16, сообщили СМИ

Афины готовят к продаже 108 старых подлежащих утилизации истребителей. При этом 32 самолета F-16C/-D Block 30 с большой вероятностью передадут Украине. Об этом... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T10:39+0300

2024-04-08T10:39+0300

2024-04-08T10:56+0300

спецоперация на украине

f-16

поддержка украины

греция

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АФИНЫ, 8 апр - ПРАЙМ. Афины готовят к продаже 108 старых подлежащих утилизации истребителей. При этом 32 самолета F-16C/-D Block 30 с большой вероятностью передадут Украине. Об этом сообщил информационный портал newsbreak.gr.Отмечается, что глава Минобороны Греции Николаос Дендиас в ходе недавнего визита в Главное управление оборонного вооружения и инвестиций сообщил, что план реформирования ВВС "Повестка дня 2030" предусматривает, что к 2030 году они будут иметь 200 современных самолетов 4,5 и 5-го поколения с постепенным выводом из эксплуатации самолетов 3-го и 4-го поколений.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным издания, для покрытия расходов на реформу будет произведена продажа 108 выводимых из эксплуатации истребителей, в число которых входят 32 самолета F-16C/-D Block 30, 24 Mirage 2000-5 Mk.2 и 33 F-4E PI2000, при этом доходы от продажи могут составить от 2 до 2,5 миллиарда евро. Но это, скорее, выдача желаемого за действительное, пишет портал."Особенно это касается F-4E, шансы на перепродажу которых практически равны нулю", — сказано в материале.При этом, по данным портала, "совсем другое дело 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной". "За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60% предельного срока службы", — пояснил автор материала. Он также добавил, что нельзя столь же уверенно оценить, куда могут пойти 24 Mirage 2000-5 Mk.2, из которых 14 — новой постройки, а остальные — модернизация старых Mirage 2000EGM/-BGM."Передача Украине или продажа Индии — логичные варианты, с одобрения Франции, конечно", — отмечает портал.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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f-16, поддержка украины, греция