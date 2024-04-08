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Банки списывают кредиты пострадавшим в "Крокусе" - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Банки списывают кредиты пострадавшим в "Крокусе"
Банки списывают кредиты пострадавшим в "Крокусе" - 08.04.2024, ПРАЙМ
Банки списывают кредиты пострадавшим в "Крокусе"
ВТБ списал задолженность 24 пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле", в частности 2 кредита погашено за счет страховой выплаты, "Почта банк"... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T16:19+0300
2024-04-08T16:20+0300
крокус сити холл
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. ВТБ списал задолженность 24 пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле", в частности 2 кредита погашено за счет страховой выплаты, "Почта банк" списал задолженности без обращения к страховщикам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. "ВТБ уже списал задолженность для 24 клиентов. Дополнительно мы получили 27 обращений с просьбой снизить платежную нагрузку... Банк обратился в страховые компании по договорам ипотечного страхования, по которым обязан проинформировать страховщика о наступлении страхового случая. На текущий момент 2 кредита погашено за счет страховой выплаты, по 1 кредиту мы ждем поступления средств", - сказали в пресс-службе банка. В кредитной организации сообщили, что пострадавшие, при получении необходимых официальных документов, также получают возможность списать долги. В зависимости от каждой конкретной ситуации банк предлагаем им списание или другие инструменты – реструктуризацию, кредитные каникулы или дополнительные меры для снижения финансовой нагрузки. Каждое обращение рассматривается индивидуально, банк вырабатывает вариант поддержки в зависимости от ситуации со здоровьем клиента. "Почта банк" в полном объеме списал задолженности по действующим кредитам пострадавшим в результате трагических событий в "Крокус Сити Холл", включая кредитные карты, кредиты наличными и POS-кредиты... Банк не обращался к страховщикам за компенсацией", - сообщила пресс-служба "Почта банка". Там также указали, что банк оформил списание на основе данных сайта МЧС и министерства здравоохранения Московской области, "не дожидаясь обращения клиентов". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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крокус сити холл
Крокус сити холл
16:19 08.04.2024 (обновлено: 16:20 08.04.2024)
 
Банки списывают кредиты пострадавшим в "Крокусе"

Банки списывают кредиты пострадавшим в "Крокусе", в том числе обращаясь к страховщикам

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. ВТБ списал задолженность 24 пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле", в частности 2 кредита погашено за счет страховой выплаты, "Почта банк" списал задолженности без обращения к страховщикам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
"ВТБ уже списал задолженность для 24 клиентов. Дополнительно мы получили 27 обращений с просьбой снизить платежную нагрузку... Банк обратился в страховые компании по договорам ипотечного страхования, по которым обязан проинформировать страховщика о наступлении страхового случая. На текущий момент 2 кредита погашено за счет страховой выплаты, по 1 кредиту мы ждем поступления средств", - сказали в пресс-службе банка.
В кредитной организации сообщили, что пострадавшие, при получении необходимых официальных документов, также получают возможность списать долги. В зависимости от каждой конкретной ситуации банк предлагаем им списание или другие инструменты – реструктуризацию, кредитные каникулы или дополнительные меры для снижения финансовой нагрузки. Каждое обращение рассматривается индивидуально, банк вырабатывает вариант поддержки в зависимости от ситуации со здоровьем клиента.
"Почта банк" в полном объеме списал задолженности по действующим кредитам пострадавшим в результате трагических событий в "Крокус Сити Холл", включая кредитные карты, кредиты наличными и POS-кредиты... Банк не обращался к страховщикам за компенсацией", - сообщила пресс-служба "Почта банка".
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Там также указали, что банк оформил списание на основе данных сайта МЧС и министерства здравоохранения Московской области, "не дожидаясь обращения клиентов".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
 
Крокус сити холл
 
 
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