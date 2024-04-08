https://1prime.ru/20240408/lada-847171524.html

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с "автоматом"

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с "автоматом" - 08.04.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с "автоматом"

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с автоматической трансмиссией, в партии будет порядка 5 тысяч штук, говорится в сообщении компании. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T10:33+0300

2024-04-08T10:33+0300

2024-04-08T10:44+0300

автоваз

авто

lada granta

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с автоматической трансмиссией, в партии будет порядка 5 тысяч штук, говорится в сообщении компании."АвтоВАЗ" начал производство LADA Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией. Партия этих автомобилей составит около пяти тысяч штук и будет выпускаться в течение года", - отмечается в сообщении.О дате старта продаж и цене будет объявлено дополнительно, уточнил автопроизводитель."АвтоВАЗ" планомерно возвращает в автомобили опции, которые были временно утрачены в связи с усилением санкционного давления. И Granta с классическим "автоматом" тому пример. Важнейшей задачей является и выполнение заказа социальных служб, которым будут поставлены современные и безопасные автомобили для людей с инвалидностью. В текущей ситуации "АвтоВАЗ" выполнит это обязательство точно в срок", - отметил президент компании Максим Соколов."В этом году порядка 500 штук", - уточнили журналистам объемы и сроки поставок в пресс-службе "АвтоВАЗа".

https://1prime.ru/20240407/avto-847083734.html

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автоваз, авто, lada granta