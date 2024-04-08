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Медведев заявил о продолжении набора контрактников - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Медведев заявил о продолжении набора контрактников
Медведев заявил о продолжении набора контрактников - 08.04.2024, ПРАЙМ
Медведев заявил о продолжении набора контрактников
Проверки укомплектования Объединённой группировки войск военнослужащими по контракту будут продолжены, объявили в секретариате замруководителя Совбеза России... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T15:30+0300
2024-04-08T15:52+0300
спецоперация на украине
военная служба
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Проверки укомплектования Объединённой группировки войск военнослужащими по контракту будут продолжены, объявили в секретариате замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева. По данным секретариата, он посетил Владимирскую область для проверки набора контрактников на службу."Контрольная деятельность на этом направлении будет продолжена", — указано в публикации.Глава Минобороны России Сергей Шойгу 20 февраля сообщал, что с начала 2024 года 50 тысяч контрактников поступили на службу. В прошлом году было набрано почти 540 тысяч, что позволило создать две резервные армии, шесть дивизий, уточнил Шойгу.
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военная служба, дмитрий медведев, россия
Спецоперация на Украине, военная служба, Дмитрий Медведев, РОССИЯ
15:30 08.04.2024 (обновлено: 15:52 08.04.2024)
 
Медведев заявил о продолжении набора контрактников

Медведев заявил, что проверки набора контрактников на службу продолжат

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных из республики Коми в Мурманской области
Военная подготовка мобилизованных из республики Коми в Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Проверки укомплектования Объединённой группировки войск военнослужащими по контракту будут продолжены, объявили в секретариате замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева.
По данным секретариата, он посетил Владимирскую область для проверки набора контрактников на службу.
"Контрольная деятельность на этом направлении будет продолжена", — указано в публикации.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
Медведев назвал спонсоров теракта в "Крокусе"
6 апреля, 16:29
Глава Минобороны России Сергей Шойгу 20 февраля сообщал, что с начала 2024 года 50 тысяч контрактников поступили на службу. В прошлом году было набрано почти 540 тысяч, что позволило создать две резервные армии, шесть дивизий, уточнил Шойгу.
 
Спецоперация на Украиневоенная службаДмитрий МедведевРОССИЯ
 
 
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