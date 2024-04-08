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Медведев заявил о продолжении набора контрактников

Медведев заявил о продолжении набора контрактников - 08.04.2024, ПРАЙМ

Медведев заявил о продолжении набора контрактников

Проверки укомплектования Объединённой группировки войск военнослужащими по контракту будут продолжены, объявили в секретариате замруководителя Совбеза России... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T15:30+0300

2024-04-08T15:30+0300

2024-04-08T15:52+0300

спецоперация на украине

военная служба

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Проверки укомплектования Объединённой группировки войск военнослужащими по контракту будут продолжены, объявили в секретариате замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева. По данным секретариата, он посетил Владимирскую область для проверки набора контрактников на службу."Контрольная деятельность на этом направлении будет продолжена", — указано в публикации.Глава Минобороны России Сергей Шойгу 20 февраля сообщал, что с начала 2024 года 50 тысяч контрактников поступили на службу. В прошлом году было набрано почти 540 тысяч, что позволило создать две резервные армии, шесть дивизий, уточнил Шойгу.

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военная служба, дмитрий медведев, россия