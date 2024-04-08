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Медведев заявил о продолжении набора контрактников
Медведев заявил о продолжении набора контрактников - 08.04.2024, ПРАЙМ
Медведев заявил о продолжении набора контрактников
Проверки укомплектования Объединённой группировки войск военнослужащими по контракту будут продолжены, объявили в секретариате замруководителя Совбеза России... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T15:30+0300
2024-04-08T15:30+0300
2024-04-08T15:52+0300
спецоперация на украине
военная служба
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Проверки укомплектования Объединённой группировки войск военнослужащими по контракту будут продолжены, объявили в секретариате замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева. По данным секретариата, он посетил Владимирскую область для проверки набора контрактников на службу."Контрольная деятельность на этом направлении будет продолжена", — указано в публикации.Глава Минобороны России Сергей Шойгу 20 февраля сообщал, что с начала 2024 года 50 тысяч контрактников поступили на службу. В прошлом году было набрано почти 540 тысяч, что позволило создать две резервные армии, шесть дивизий, уточнил Шойгу.
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военная служба, дмитрий медведев, россия
Спецоперация на Украине, военная служба, Дмитрий Медведев, РОССИЯ
Медведев заявил о продолжении набора контрактников
Медведев заявил, что проверки набора контрактников на службу продолжат
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Проверки укомплектования Объединённой группировки войск военнослужащими по контракту будут продолжены, объявили в секретариате замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева.
По данным секретариата, он посетил Владимирскую область для проверки набора контрактников на службу.
"Контрольная деятельность на этом направлении будет продолжена", — указано в публикации.
Медведев назвал спонсоров теракта в "Крокусе"
Глава Минобороны России Сергей Шойгу 20 февраля сообщал, что с начала 2024 года 50 тысяч контрактников поступили на службу. В прошлом году было набрано почти 540 тысяч, что позволило создать две резервные армии, шесть дивизий, уточнил Шойгу.