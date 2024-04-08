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Постпред США пообещала "конкретный результат" для Киева после саммита НАТО
Постпред США пообещала "конкретный результат" для Киева после саммита НАТО - 08.04.2024, ПРАЙМ
Постпред США пообещала "конкретный результат" для Киева после саммита НАТО
По итогам саммита НАТО в июле в Вашингтоне ожидается конкретный результат для Украины по усилению работы Киева с альянсом. Об этом сообщила постпред США при... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T16:40+0300
2024-04-08T16:40+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. По итогам саммита НАТО в июле в Вашингтоне ожидается конкретный результат для Украины по усилению работы Киева с альянсом. Об этом сообщила постпред США при НАТО Джулианн Смит."У нас будет конкретный результат для Украины. Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путем углубления работы НАТО с украинцами", - сказала она.По мнению постпреда, углубление работы с альянсом включает модернизацию, предоставление дополнительных ресурсов и институционализацию двусторонней поддержки.Владимир Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Новости, НАТО
Постпред США пообещала "конкретный результат" для Киева после саммита НАТО
Постпред США: по итогам летнего саммита НАТО Украину ждет конкретный результат
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. По итогам саммита НАТО в июле в Вашингтоне ожидается конкретный результат для Украины по усилению работы Киева с альянсом. Об этом сообщила постпред США при НАТО Джулианн Смит.
"У нас будет конкретный результат для Украины. Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путем углубления работы НАТО с украинцами", - сказала она.
По мнению постпреда, углубление работы с альянсом включает модернизацию, предоставление дополнительных ресурсов и институционализацию двусторонней поддержки.
Владимир Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
На саммите НАТО будут много обсуждать Украину, заявила постпред США