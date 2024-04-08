Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпред США пообещала "конкретный результат" для Киева после саммита НАТО - 08.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240408/nato-847195141.html
Постпред США пообещала "конкретный результат" для Киева после саммита НАТО
Постпред США пообещала "конкретный результат" для Киева после саммита НАТО - 08.04.2024, ПРАЙМ
Постпред США пообещала "конкретный результат" для Киева после саммита НАТО
По итогам саммита НАТО в июле в Вашингтоне ожидается конкретный результат для Украины по усилению работы Киева с альянсом. Об этом сообщила постпред США при... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T16:40+0300
2024-04-08T16:49+0300
спецоперация на украине
сша
украина
новости
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/37/841263704_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_45b54634f6a07f9b68d72a6c5019c2e3.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. По итогам саммита НАТО в июле в Вашингтоне ожидается конкретный результат для Украины по усилению работы Киева с альянсом. Об этом сообщила постпред США при НАТО Джулианн Смит."У нас будет конкретный результат для Украины. Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путем углубления работы НАТО с украинцами", - сказала она.По мнению постпреда, углубление работы с альянсом включает модернизацию, предоставление дополнительных ресурсов и институционализацию двусторонней поддержки.Владимир Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
https://1prime.ru/20240408/obsuzhdenie-847192341.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/37/841263704_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_7d1782dbb4a442e041e7e8cf6b8ec528.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, новости, нато
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Новости, НАТО
16:40 08.04.2024 (обновлено: 16:49 08.04.2024)
 
Постпред США пообещала "конкретный результат" для Киева после саммита НАТО

Постпред США: по итогам летнего саммита НАТО Украину ждет конкретный результат

© Фото : NATOФлаг НАТО в Брюсселе, Бельгия
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. По итогам саммита НАТО в июле в Вашингтоне ожидается конкретный результат для Украины по усилению работы Киева с альянсом. Об этом сообщила постпред США при НАТО Джулианн Смит.
"У нас будет конкретный результат для Украины. Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путем углубления работы НАТО с украинцами", - сказала она.
По мнению постпреда, углубление работы с альянсом включает модернизацию, предоставление дополнительных ресурсов и институционализацию двусторонней поддержки.
Владимир Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
На саммите НАТО будут много обсуждать Украину, заявила постпред США
15:55
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАНовостиНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала