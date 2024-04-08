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Россия в марте резко нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию

Россия в марте резко нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию - 08.04.2024, ПРАЙМ

Россия в марте резко нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию

Бразилия в марте в 1,5 раза увеличила закупки нефтепродуктов у России - до максимума в текущем году, следует из анализа РИА Новости данных бразильской... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T19:18+0300

2024-04-08T19:18+0300

2024-04-08T19:18+0300

энергетика

бразилия

российская нефть

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Бразилия в марте в 1,5 раза увеличила закупки нефтепродуктов у России - до максимума в текущем году, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Так, в марте российские компании поставили в латиноамериканскую страну нефтепродуктов на 553,6 миллиона долларов против 364,6 миллиона месяцем ранее. Это стало крупнейшей бразильской закупкой с декабря прошлого года. Основой экспорта в прошлом месяце было дизельное топливо (454,8 миллиона долларов), также поставлялась нафта (70,8 миллиона долларов) и бензин (28 миллионов долларов). Россия остается главным экспортером нефтепродуктов в Бразилию. При этом в марте неожиданно вторым крупнейшим поставщиком вместо США стал Кувейт, который увеличил продажи в 3,7 раза - до 214 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкают Штаты, сократившие экспорт на 20% - до 173,2 миллиона долларов. В пятерку основных экспортеров также входят ОАЭ (-0,9%, 168,1 миллиона долларов) и Нидерланды (рост в 5 раз, 136,7 миллиона долларов).

https://1prime.ru/20240408/analitika-847169926.html

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бразилия, российская нефть