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Россия в марте резко нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Россия в марте резко нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию
Россия в марте резко нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию - 08.04.2024, ПРАЙМ
Россия в марте резко нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию
Бразилия в марте в 1,5 раза увеличила закупки нефтепродуктов у России - до максимума в текущем году, следует из анализа РИА Новости данных бразильской... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T19:18+0300
2024-04-08T19:18+0300
энергетика
бразилия
российская нефть
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Бразилия в марте в 1,5 раза увеличила закупки нефтепродуктов у России - до максимума в текущем году, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Так, в марте российские компании поставили в латиноамериканскую страну нефтепродуктов на 553,6 миллиона долларов против 364,6 миллиона месяцем ранее. Это стало крупнейшей бразильской закупкой с декабря прошлого года. Основой экспорта в прошлом месяце было дизельное топливо (454,8 миллиона долларов), также поставлялась нафта (70,8 миллиона долларов) и бензин (28 миллионов долларов). Россия остается главным экспортером нефтепродуктов в Бразилию. При этом в марте неожиданно вторым крупнейшим поставщиком вместо США стал Кувейт, который увеличил продажи в 3,7 раза - до 214 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкают Штаты, сократившие экспорт на 20% - до 173,2 миллиона долларов. В пятерку основных экспортеров также входят ОАЭ (-0,9%, 168,1 миллиона долларов) и Нидерланды (рост в 5 раз, 136,7 миллиона долларов).
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бразилия, российская нефть
Энергетика, БРАЗИЛИЯ, российская нефть
19:18 08.04.2024
 
Россия в марте резко нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию

Бразилия в марте максимально в 2024 году увеличила закупки нефтепродуктов у России

© CC BY 2.0 / L.C. NøttaasenФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Бразилия в марте в 1,5 раза увеличила закупки нефтепродуктов у России - до максимума в текущем году, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы.
Так, в марте российские компании поставили в латиноамериканскую страну нефтепродуктов на 553,6 миллиона долларов против 364,6 миллиона месяцем ранее. Это стало крупнейшей бразильской закупкой с декабря прошлого года.
Основой экспорта в прошлом месяце было дизельное топливо (454,8 миллиона долларов), также поставлялась нафта (70,8 миллиона долларов) и бензин (28 миллионов долларов).
Рубль на позитиве. Нефть и золото сделали свое дело
09:58
Россия остается главным экспортером нефтепродуктов в Бразилию. При этом в марте неожиданно вторым крупнейшим поставщиком вместо США стал Кувейт, который увеличил продажи в 3,7 раза - до 214 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкают Штаты, сократившие экспорт на 20% - до 173,2 миллиона долларов.
В пятерку основных экспортеров также входят ОАЭ (-0,9%, 168,1 миллиона долларов) и Нидерланды (рост в 5 раз, 136,7 миллиона долларов).
 
ЭнергетикаБРАЗИЛИЯроссийская нефть
 
 
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