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Шольц преувеличивает объемы военной помощи ФРГ Украине, пишет СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Шольц преувеличивает объемы военной помощи ФРГ Украине, пишет СМИ
Шольц преувеличивает объемы военной помощи ФРГ Украине, пишет СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ
Шольц преувеличивает объемы военной помощи ФРГ Украине, пишет СМИ
Немецкие власти и канцлер Олаф Шольц сильно преувеличивают размеры переданной и запланированной поддержки Киеву, указало издание Bild со ссылкой на исследование | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T18:54+0300
2024-04-08T18:55+0300
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Немецкие власти и канцлер Олаф Шольц сильно преувеличивают размеры переданной и запланированной поддержки Киеву, указало издание Bild со ссылкой на исследование члена комитета бундестага по бюджету от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенса."Канцлер создает впечатление, что Германия уже предоставила Украине военную поддержку на 28 миллиардов евро. На самом деле, мы еще даже половины этой суммы не потратили", — поясняет Гедехенс Bild.Как утверждает член комитета бундестага, сумма в 28 миллиардов евро, которую Шольц называл в последнее время, не имеет отношение к реальности. На данный момент можно говорить лишь о 10,2 миллиарда евро, уточнил он.По мнению Гедехенса, средства, которые Евросоюз возместил Германии за помощь Украине, можно считать как помощь от блока.Более того, половина из шестимиллиардного пакета военной помощи Киеву пойдет на военную поддержку других стран и армию Германии (бундесвера), отмечает издание. При подсчете других расходов реальная сумма помощи от ФРГ составила 21,7 миллиарда евро. Поскольку часть обязательств необходимо выполнить только до 2028 года, в текущий момент Украина не получила и половину от этой суммы, заключило немецкое издание.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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помощь украине
Спецоперация на Украине, помощь Украине
18:54 08.04.2024 (обновлено: 18:55 08.04.2024)
 
Шольц преувеличивает объемы военной помощи ФРГ Украине, пишет СМИ

Bild: реальные объемы военной помощи ФРГ Украине гораздо меньше, чем говорит канцлер Шольц

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Немецкие власти и канцлер Олаф Шольц сильно преувеличивают размеры переданной и запланированной поддержки Киеву, указало издание Bild со ссылкой на исследование члена комитета бундестага по бюджету от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенса.
"Канцлер создает впечатление, что Германия уже предоставила Украине военную поддержку на 28 миллиардов евро. На самом деле, мы еще даже половины этой суммы не потратили", — поясняет Гедехенс Bild.
Как утверждает член комитета бундестага, сумма в 28 миллиардов евро, которую Шольц называл в последнее время, не имеет отношение к реальности. На данный момент можно говорить лишь о 10,2 миллиарда евро, уточнил он.
По мнению Гедехенса, средства, которые Евросоюз возместил Германии за помощь Украине, можно считать как помощь от блока.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
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Более того, половина из шестимиллиардного пакета военной помощи Киеву пойдет на военную поддержку других стран и армию Германии (бундесвера), отмечает издание. При подсчете других расходов реальная сумма помощи от ФРГ составила 21,7 миллиарда евро. Поскольку часть обязательств необходимо выполнить только до 2028 года, в текущий момент Украина не получила и половину от этой суммы, заключило немецкое издание.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
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